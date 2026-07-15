Piden miles de años de cárcel en un juicio contra una mítica pandilla de El Salvador

Los culpables enfrentan cargos por homicidio, femicidio, extorsión, tráfico de armas y drogas, entre otros. Se trata del primer proceso masivo contra una banda criminal.

Entre los homicidios imputados figuran los de 87 personas que llevaron a Bukele a declarar la "guerra" contra las pandillas.

El juicio colectivo contra jefes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), el primero de carácter masivo contra los mandos de un grupo criminal, concluyó en El Salvador luego de tres meses de audiencias. La fiscalía pidió "miles de años de prisión" contra los procesados.

La causa inició el 20 de abril en un tribunal contra el crimen organizado de la capital y fue seguido en forma virtual desde diferentes presidios por los procesados, incluidos unos 220 cabecillas en la megacárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) .

El tribunal, antes de emitir un fallo, escuchará y analizará un voluminoso expediente compuesto por 650 audios y 22.000 folios , entre ellos actas policiales, álbumes fotográficos, autopsias y certificaciones presentadas por la Fiscalía. La mayoría de los acusados ya purgan condenas que equivalen a una vida en prisión .

Los pandilleros enfrentan cargos por homicidio, femicidio, extorsión, tráfico de armas, tráfico de drogas, desaparición de personas, rebelión y otros delitos , explicó la Fiscalía en un comunicado.

Los pandilleros enfrentan cargos por homicidio, femicidio, extorsión, tráfico de armas, tráfico de drogas, desaparición de personas, rebelión y otros. @Nayibbukele

Por su parte, el Órgano Judicial indicó en su cuenta X que la Fiscalía "solicitó la pena máxima para cada imputado por cada uno de los casos acusados". Además de solicitar, en concepto de responsabilidad civil, el pago de u$s9 millones por extorsión agravada.

Un total de 162 pandilleros hicieron uso de la palabra durante las audiencias. El pasado 8 de junio, el fiscal del Crimen Organizado, Max Muñoz, expresó en X que "con las penas que el juez imponga, penas de miles de años, estas personas definitivamente no salen del sistema penitenciario".

"No les alcanzan ni diez vidas para poder purgar esas penas que van a enfrentar", agregó el representante de la Fiscalía. Entre los asesinatos imputados figuran los de 87 personas en marzo de 2022 que llevaron a Bukele a declarar la "guerra" contra las pandillas bajo un estado de excepción que encarceló a cerca de 92.000 personas sin orden judicial.

Nayib Bukele gana la candidatura para buscar un tercer mandato presidencial en El Salvador

El partido gobernante Nuevas Ideas ratificó de forma unánime a Nayib Bukele como su candidato en El Salvador de cara a los comicios generales del próximo mes de febrero, donde intentará asegurar un tercer período al frente del país. El actual jefe de Estado compartirá nuevamente la propuesta electoral junto al vicepresidente Félix Ulloa, consolidando por tercera ocasión consecutiva una dupla ejecutiva que logró la validación interna sin enfrentar ninguna lista opositora dentro de su propio espacio político.

El mandatario salvadoreño, quien asumió el poder originalmente en 2019, se encuentra ejerciendo su segundo gobierno consecutivo gracias a una serie de modificaciones normativas que habilitaron la reelección consecutiva en el territorio centroamericano.