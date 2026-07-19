La oficina de IPS que cerrará temporalmente: cuál es y a dónde ir si necesito realizar algún trámite

El IPS informó una modificación temporal en la atención presencial de uno de sus Centros de Atención Previsional.

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires anunció una modificación en el funcionamiento de uno de sus Centros de Atención Previsional (CAP), una medida que impactará de manera transitoria en quienes necesiten realizar gestiones presenciales.

Si bien el cierre será por tiempo limitado, el organismo aclaró cuáles serán las oficinas habilitadas para continuar con la atención y evitar que los afiliados deban postergar trámites. La recomendación es consultar previamente el lugar de atención antes de acercarse, ya que este tipo de cambios suele responder a cuestiones operativas y puede variar según cada localidad.

El Instituto de Previsión Social confirmó que desde el lunes 20 de julio hasta el viernes 24 de julio el Centro de Atención Previsional (CAP) de Coronel Suárez permanecerá cerrado de manera temporaria . Mientras dure la interrupción del servicio, las personas que necesiten realizar trámites o recibir asesoramiento podrán acercarse a dos oficinas cercanas:

El horario habitual de atención en los Centros de Atención Previsional es de 8.30 a 13.30 , de lunes a viernes. Antes de viajar, conviene verificar si hubo novedades, especialmente si el trámite requiere documentación específica o turno previo.

Los CAP del IPS permiten gestionar una amplia variedad de prestaciones, entre ellas jubilaciones , pensiones , reconocimientos de servicios , subsidios por fallecimiento , reasignaciones , consultas de expedientes y otros trámites vinculados con el sistema previsional bonaerense. En algunos municipios también funcionan delegaciones previsionales que trabajan en conjunto con el Instituto para recibir documentación y orientar a los afiliados.

Durante el cierre, los afiliados podrán continuar realizando gestiones en las dependencias alternativas habilitadas por el organismo. Pexels

Cuáles son los requisitos y como tramitar la jubilación de IPS

El trámite de jubilación ordinaria del IPS está destinado a quienes cumplen con los requisitos establecidos por la legislación previsional de la provincia de Buenos Aires. En términos generales, la edad mínima es de 60 años para los servicios comunes, aunque existen regímenes especiales para docentes, trabajadores insalubres, personal artístico y otras actividades contempladas por la normativa.

En cuanto a los aportes, el régimen general exige 35 años de servicios con aportes, mientras que otros regímenes cuentan con exigencias diferentes según la actividad desarrollada. El haber jubilatorio parte de un 70% del mejor cargo desempeñado, porcentaje que puede incrementarse hasta un máximo del 85% cuando se superan los mínimos de edad y años de servicio previstos por la ley.

Para determinar ese haber, el IPS toma como referencia el mejor cargo ejercido durante la carrera laboral, siempre que haya sido desempeñado durante 36 meses consecutivos o 60 meses alternados con aportes. También se consideran las asignaciones y bonificaciones que tengan carácter habitual, regular y permanente.

Otro aspecto que suele generar consultas es el llamado rol de caja. Cuando una persona registra aportes tanto en el IPS como en ANSES, la jubilación se tramita ante la caja donde acumule la mayor cantidad de años con aportes. Esa condición define cuál será el organismo responsable del beneficio previsional.

El trámite puede iniciarse una vez reunida la documentación correspondiente y cumplidos los requisitos establecidos. En algunos casos también existe la modalidad de cierre condicionado de cómputos, que permite solicitar el beneficio antes del cese definitivo en la actividad, siempre que al momento fijado ya se reúnan las condiciones jubilatorias.

La evaluación de cada expediente depende de la situación laboral de cada solicitante, por lo que pueden existir particularidades que requieran documentación adicional o verificaciones específicas.