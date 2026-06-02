Allanamiento en la casa de la madre de Claudio Barrelier por el crimen de Agostina Vega: qué encontraron

La fiscalía ordenó recorrer el domicilio para recolectar elementos vinculados al acusado. En las últimas horas se conoció el testimonio de la dueña del auto prestado en el que se llevó los restos de la adolescente.

Los allanamientos se llevan a cabo tras una orden de la fiscalía y mientras los investigadores continúan reuniendo pruebas.

La Justicia lleva a cabo este martes el allanamiento de la casa de la madre del acusado , y único detenido por el femicidio de Agostina Vega , Claudio Barrelier . El caso generó conmoción en Córdoba, luego de que el cuerpo de la adolescente de 14 años fuera encontrado desmembrado en un descampado.

En las últimas horas se conoció que, tras el hecho, Barrelier trasladó los restos de Agostina en un auto prestado. La dueña del vehículo, y expareja del hombre de 33 años, declaró a los medios que luego de que el hombre volviera del campo llegó a la casa de ella, "se bañó, se cambió y se acostó a dormir".

"Lo único distinto que noté después fue que tenía la espalda mojada, pero él era de transpirar así que tampoco me llamó la atención", detalló Soledad sobre los momentos posteriores a que el hombre volviera de depositar los restos de la joven.

Los allanamientos se llevan a cabo tras una orden de la fiscalía y mientras los investigadores continúan reuniendo pruebas para reconstruir los movimientos del acusado. Confirmaciones de TN indicaron que en el domicilio se encuentra la madre de Barrelier, de 86 años, junto a su actual pareja y su hija. De momento, no se registró movimiento dentro de la casa mientras efectivos policiales rodean el terreno junto a canes.

claudio barrelier En el domicilio se encuentra la madre de Barrelier, de 86 años, junto a su actual pareja y su hija.

Crimen de Agostina Vega: la madre de Claudio Barrelier pidió perdón y dijo estar "destruida"

En medio de la conmoción por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en la ciudad de Córdoba, habló por primera vez la madre del principal acusado, Claudio Barrelier, quien permanece detenido como único sospechoso del crimen.

“Estoy destruida. Le pido perdón a esa familia”, expresó Viviana, la madre del imputado, en declaraciones televisivas, visiblemente afectada por la situación. A lo largo de la entrevista, reiteró en varias oportunidades su incredulidad frente a lo que se le atribuye a su hijo.

“Nunca pensé que mi hijo hubiera hecho una cosa así. Mil disculpas, de corazón”, agregó, mientras lloraba, al referirse al caso que conmociona a la provincia.

La mujer sostuvo que aún no logra comprender lo sucedido y aseguró que su hijo no fue criado con esos valores. “Quiero que me explique por qué”, manifestó, en un tono atravesado por la angustia. Según relató, mantuvo contacto con Barrelier tras su detención, aunque deslizó que no le estaría diciendo toda la verdad. “Siento que me sigue mintiendo”, afirmó.