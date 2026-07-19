¿Por qué no cobré la AUH de ANSES en julio de 2026? Motivos de suspensión y cómo solucionarlo

Los titulares deben revisar su situación ante el organismo antes de iniciar cualquier reclamo para evitar confusiones administrativas.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) paga en julio de 2026 la Asignación Universal por Hijo con un aumento del 2,15%. El monto mensual alcanza los $148.049 por hijo, mientras que la prestación por Hijo con Discapacidad llega a $482.062. El organismo puede frenar el depósito cuando detecta que el titular o el menor ya no cumplen con las condiciones del programa.

La AUH está dirigida a personas desocupadas, trabajadores informales, personal de casas particulares y monotributistas sociales con hijos a cargo . El sistema también exige que los ingresos familiares permanezcan dentro de los límites establecidos. La suspensión puede mantenerse hasta que el beneficiario regularice los datos o pase a otra asignación compatible con su nueva situación.

ANSES puede interrumpir la AUH, cuando el titular accede a un empleo registrado incompatible con la prestación . El trabajador puede quedar incorporado al Sistema Único de Asignaciones Familiares y comenzar a recibir una asignación familiar por hijo. El cambio no implica la pérdida total de la cobertura, pero sí modifica el programa desde el cual se realiza el pago.

El organismo también suspende el beneficio cuando otro adulto ya cobra una asignación por el mismo menor . La normativa impide que dos personas reciban prestaciones familiares simultáneas por un único hijo. El cruce de datos personales permite detectar esas duplicaciones y detener uno de los depósitos.

También ANSES revisa si el grupo supera los topes admitidos para acceder a la AUH. El sistema puede bloquear el cobro cuando los registros fiscales, laborales o previsionales muestran una condición distinta de la declarada.

Monotributistas y trabajadores registrados: ¿qué cruces de datos te dejan fuera de la AUH?

Los trabajadores registrados no integran, en principio, el grupo de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. El alta formal puede trasladar al titular al sistema SUAF. La asignación correspondiente dependerá de la información laboral y del nivel de ingresos que ANSES reciba de otros organismos.

Los monotributistas de categorías comunes tampoco pueden cobrar la AUH. El beneficio solo mantiene compatibilidad con el monotributo social, según los requisitos informados. La inscripción en otro régimen puede activar una suspensión automática cuando el organismo actualiza las bases de datos.

Los cruces también pueden mostrar ingresos superiores a los permitidos. La información fiscal puede modificar la situación del titular aunque la persona no haya realizado un trámite ante ANSES. El beneficiario debe revisar sus datos personales, familiares y laborales cuando el pago no figura en la fecha prevista.

El límite de edad y otras condiciones clave que suspenden tu pago este mes

El cumplimiento de los 18 años marca el final de la AUH para la mayoría de los hijos. ANSES corta el pago desde esa edad, porque la prestación cubre a menores. La AUH por Hijo con Discapacidad no tiene límite etario y continúa mientras se mantengan las demás condiciones.

El titular debe ser argentino o acreditar al menos dos años de residencia legal cuando tiene nacionalidad extranjera. La persona también debe contar con su DNI y con la documentación de los hijos registrada correctamente. La falta de acreditación puede impedir el cobro hasta que los datos queden actualizados.

Qué trámite debés hacer si te suspendieron la AUH para volver a cobrar

El titular debe identificar primero el motivo de la suspensión. La persona puede revisar si comenzó un empleo formal, cambió su condición fiscal, superó el límite de ingresos o tiene datos familiares desactualizados. La corrección dependerá de la causa que figure en los registros de ANSES.

El beneficiario debe regularizar la información laboral, personal o familiar cuando detecta un error. La documentación presentada tendrá que acreditar que todavía cumple con los requisitos de la AUH. El organismo podrá reanudar el pago o asignar otra prestación si la nueva situación corresponde al sistema SUAF.

El titular debe comprobar la fecha correspondiente antes de considerar que existe una suspensión. El pago puede no figurar porque el calendario todavía no alcanzó la terminación del documento. El reclamo corresponde cuando la fecha ya pasó y ANSES no acreditó el dinero.