Con Enrique Shaw, serán 15 beatos y 5 santos argentinos

La decisión del Vaticano acerca al país a una marca histórica dentro del proceso eclesial, destaca trayectorias de fe laica y compromiso social.

La Iglesia católica dio un paso relevante al autorizar la beatificación de Enrique Ernesto Shaw , una figura singular dentro del laicado local. No se trata de un sacerdote ni de un religioso, sino de un empresario que entendió el trabajo como responsabilidad social concreta , en una época atravesada por tensiones políticas, conflictos laborales y fuertes debates culturales.

El decreto firmado por el Papa León XIV no se limita a un nombre propio. Amplía una lista que viene creciendo con el paso de los años y que refleja caminos de santidad diversos , ligados a contextos muy distintos: la vida consagrada, el martirio, el compromiso social, la acción pastoral y también la vida familiar y profesional.

El caso de Shaw despierta atención porque rompe moldes. Padre de nueve hijos, oficial de la Armada y referente del ámbito empresario, su historia plantea preguntas incómodas sobre ética, poder, salario justo y fe vivida puertas adentro del trabajo .

Enrique Shaw nació en 1921 y murió joven, a los 41 años, tras enfrentar una enfermedad oncológica severa. Su vida transcurrió lejos de los claustros, entre fábricas, reuniones gremiales y debates económicos. Desde allí sostuvo una mirada poco frecuente para su tiempo: la empresa como comunidad de personas .

Fue impulsor del salario familiar en la Argentina , una medida que buscó reconocer que detrás de cada empleo hay un hogar que sostener. En momentos de alta conflictividad social, eligió el diálogo antes que la confrontación, incluso cuando eso implicaba costos personales. Durante la persecución religiosa de 1955, fue detenido por su exposición pública como católico comprometido.

Cuando necesitó transfusiones de sangre, fueron los propios obreros de su empresa quienes se ofrecieron como donantes. Shaw resumió ese gesto con una frase que todavía circula en ámbitos empresariales y eclesiales: “por mis venas corre sangre obrera”.

El proceso canónico avanzó en etapas. En 2021 fue declarado venerable, luego de que se reconocieran sus virtudes heroicas. A comienzos de 2025, el milagro atribuido a su intercesión superó las evaluaciones médicas y teológicas. Con la promulgación del decreto papal, el camino hacia su beatificación quedó formalmente habilitado, aunque aún resta definir la fecha de la ceremonia.

mama antula vaticano 1.JPG

Todos los beatos argentinos

Con Shaw, la nómina de beatos vinculados a la Argentina alcanza los quince. Se trata de figuras muy distintas entre sí, tanto por época como por vocación. Entre ellos se encuentran Laura Vicuña, Ceferino Namuncurá, María Crescencia Pérez, Mamerto Esquiú y el cardenal Eduardo Pironio, beatificado en 2023.

También figuran los mártires riojanos Enrique Angelelli, Carlos de Dios Murias, Gabriel Longueville y Wenceslao Pedernera, cuyas muertes durante la última dictadura dejaron una marca profunda en la Iglesia local. A esa lista se suman Pedro Ortiz de Zárate y Juan Antonio Solinas, vinculados a la misión del Zenta, en Salta, reconocidos en 2022.

Todos los santos argentinos

En materia de canonizaciones, el país cuenta hasta ahora con cinco nombres. El primero fue Héctor Valdivielso, reconocido en 1999. Luego llegaron José Gabriel del Rosario Brochero, Nazaria Ignacia de Santa Teresa de Jesús March y Artémides Zatti, canonizado en 2022.

La lista se completó en febrero de 2024 con María Antonia de San José, conocida como Mama Antula, la primera mujer nacida en territorio argentino en alcanzar ese reconocimiento. Su canonización fue definida por el Papa Francisco como “un regalo para el pueblo”, una expresión que marcó el impacto simbólico del acontecimiento.