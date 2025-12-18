Estafa en la fiesta de egresados: rechazan que Romina Enríquez padezca ludopatía y aseguran que tiene un historial similar

Una de las denunciantes aseguró que Enríquez tiene antecedentes de estafas organizando eventos. Consideran que la versión de la ludopatía es "una estrategia legal".

Aseguraron que Enríquez ya había engañado a otras personas mediante la organización de eventos.

Una de las madres estafadas de la Escuela Provincial de Comercio Nº 19 de Eldorado, Misiones, rechazó la versión de que Romina Enríquez , quien perdió $17 millones en apuestas, sufra ludopatía. Aseguró que la mujer ya había engañado a otras personas mediante la organización de eventos .

Familiares de los egresados afectados señalaron que Enríquez también se habría apropiado de dinero de otros eventos en Misiones . Así, para algunos padres, la versión de que la mujer tiene una relación problemática con el juego no sería más que una estrategia legal para escudarse de la denuncia en su contra.

La madre denunciante, y docente de Lengua y Literatura en la Escuela Comercio N°19, Mónica Biczyk aseguró sobre el presunta plan de Enríquez: “Pienso que no es verdad. Es algo que nunca se supo y de repente sale con esto. Para mí es una estrategia de defensa para zafarse de toda la situación . La conocemos y no es así”.

En diálogo con Infobae, la mujer señaló que -a raíz de la denuncia de las familias- comenzaron a salir a la luz casos similares de presuntas estafas que no se habían denunciado en Eldorado. La acusada solía organizar eventos, como fiestas y ‘noches retro’, e incluso invitaba a los padres del grupo.

“Comienzan a comentarnos a nosotros que la conocían y que no era la primera vez que lo hacía. Gente que trabaja con ella dice que organizaba eventos y también hacía eso. Nosotros no teníamos conocimiento”, advirtió.

romina enriquez perfil La foto del presunto perfil de Enríquez en su web de apuestas. Infobae

Biczyk fue la primera en enterarse de la presunta estafa, cuando la dueña del salón de fiestas se comunicó con ella para alertarla de que el pago no se había realizado. Entonces, su esposo presentó la denuncia en la comisaría y el resto de los padres aportaron sus testimonios y comprobantes de pago a modo de prueba.

También detalló sobre el estado de ánimo de los menores: “Ellos todavía no pueden creer que ella les haya hecho esto. Los chicos confiaban mucho en ella. Mostraba una personalidad muy carismática", aseguró.



Además, señaló que Enríquez "les organizaba campamentos y hasta una serenata para los profes. Sienten cariño hacia ella. Fue un golpe duro para ellos, una traición".

Según la docente, Enríquez había sido elegida para organizar la fiesta de egreso debido a sus contactos y experiencia en eventos. Sin embargo, aunque las familias habían solicitado varias veces los comprobantes de pago, siempre buscaba una excusa para no hacerlo.

Una madre de colegio secundario estafó a un grupo de estudiantes luego de gastar en apuestas una serie de dinero recaudado para su fiesta de egresados. Trascendió que la mujer, llamada Romina Enríquez, tiene un perfil en una web de apuestas y que allí enseña cómo ganar dinero de forma virtual.

La mujer de 42 años está acusada como la responsable de gastarse más de $17 millones recaudados por el curso de su hija para la fiesta de egresados en Eldorado, Misiones.

En el blog CasinoTopsOnline, cuenta con un perfil en el que se define a sí misma como una "apasionada de la industria de los casinos" en la Argentina, según detalló Misiones Online. Allí escribe artículos, desde hace más de cinco años, en los que explica cómo ganar dinero con las apuestas virtuales.