El plan la Ciudad para renovar los accesos a las líneas de Subte

Para quiénes utilizan este sistema de transporte a diario, no es novedad encontrarse con escaleras mecánicas o ascensores que no funcionan y que complican el día a día de aquellas personas que tienen movilidad reducida. El arreglo de esos sectores fue mencionado por el GCBA a inicios de este año, cuando la gestión de Jorge Macri presentó el Sistema Integrado de Movilidad Urbana, que incluye la adquisición de nuevos coches para las líneas A, B y C, además de un nuevo anuncio de la licitación y construcción de la F y mejoras en estaciones.