7 de octubre 2025 - 09:06

El Premio Nobel de Física fue para dos tres científicos por avances en mecánica cuántica, claves para la computación

John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis fuero los ganadores del premio por su investigación sobre el efecto túnel en mecánica cuántica.

premio nobel fisica 2025

La Real Academia Sueca de Ciencias anunció que los científicos John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis ganaron el Nobel de Física por su investigación sobre el efecto túnel en mecánica cuántica.

Los galardonados fueron distinguidos por experimentos realizados en la década de 1980, que demostraron que una partícula, a escala cuántica, puede atravesar directamente una barrera comparable a un muro. Este fenómeno es conocido como “efecto túnel”.

Según el jurado, los hallazgos “abrieron el camino al desarrollo de la próxima generación de tecnologías cuánticas, en particular la criptografía cuántica, los ordenadores cuánticos y los sensores cuánticos”.

Quienes son los científicos galardonados

Los distinguidos con el Premio Nobel de física

Noticia en desarrollo.-

