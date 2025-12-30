El recordatorio clave de PAMI para todos los jubilados en épocas de fiestas + Seguir en









El organismo emitió un comunicado crucial para que sus afiliados pasen un fin de año de manera segura.

El organismo cuenta con varios canales oficiales para que sus afiliados soliciten ayuda.

El Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) hizo público un comunicado breve, pero de suma importancia, para transmitir un mensaje de cuidado para sus millones de afiliados en las vísperas de Año Nuevo.

La información fue subida a la cuenta oficial de Instagram de PAMI, y se trata del número de contacto oficial del organismo, con el fin de que, aquellas personas que necesiten asistencia durante las fiestas, puedan recibirla de manera segura.

PAMI Invierno.jpg Canales oficiales de comunicación de PAMI En el comunicado, PAMI recordó que existe la línea 139, de carácter completamente gratuito, para las personas que viven en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el Gran Rosario. Además, "ante una emergencia", los afiliados de otras zonas del país deben llamar al número del prestador, o al 911 si residen en el exterior.

Por otro lado, el organismo cuenta con su WhatsApp oficial, que cuenta con el asistente asistente virtual "Pame", la aplicación Mi PAMI, y sus redes sociales, @pami.org.ar o @pami_org_ar.

