SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
30 de diciembre 2025 - 14:00

El recordatorio clave de PAMI para todos los jubilados en épocas de fiestas

El organismo emitió un comunicado crucial para que sus afiliados pasen un fin de año de manera segura.

El organismo cuenta con varios canales oficiales para que sus afiliados soliciten ayuda.&nbsp;

El organismo cuenta con varios canales oficiales para que sus afiliados soliciten ayuda. 

La información fue subida a la cuenta oficial de Instagram de PAMI, y se trata del número de contacto oficial del organismo, con el fin de que, aquellas personas que necesiten asistencia durante las fiestas, puedan recibirla de manera segura.

Informate más
PAMI Invierno.jpg

Canales oficiales de comunicación de PAMI

En el comunicado, PAMI recordó que existe la línea 139, de carácter completamente gratuito, para las personas que viven en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el Gran Rosario. Además, "ante una emergencia", los afiliados de otras zonas del país deben llamar al número del prestador, o al 911 si residen en el exterior.

Por otro lado, el organismo cuenta con su WhatsApp oficial, que cuenta con el asistente asistente virtual "Pame", la aplicación Mi PAMI, y sus redes sociales, @pami.org.ar o @pami_org_ar.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias