Cómo es la receta electrónica de PAMI que sirve para retirar los medicamentos gratis + Seguir en









El organismo presentó nuevas mejorías en su sistema digital, para facilitar las distintas gestiones a sus afiliados.

Para la gestión de trámites, los afiliados deben utilizar Mi PAMI.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) presentó nuevas mejoras en su sistema al presentar la receta electrónica. Esta mejoría se une a una serie de cambios, presentados por el organismo, que apuntan a facilitar la comodidad y trazabilidad de sus servicios.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La iniciativa simplifica los trámites de sus afiliados, a la hora de acceder a medicamentos y gestionar cuestiones administrativas, que antes tenían un carácter presencial obligatorio. La posibilidad de emitir recetas de forma digital reemplaza la necesidad de asistir a una oficina del organismo de forma presencial, y tiene un procedimiento rápido desde la aplicación "Mi PAMI".

pami medicamentos.jpg Qué es y cómo funciona la receta electrónica de PAMI El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) se innovó, tras presentar una nueva forma de acceder a recetas médicas, sin la necesidad de salir de los hogares.

La receta electrónica es un documento digital, emitido por un profesional, que funciona de la misma forma que una receta médica física, y se presenta en las farmacias y centros de salud que la precisen. Sirve para retirar medicamentos, acceder a prestaciones y presentar en consultas, de la misma manera que una orden física.

Además, desde la aplicación del organismo, es posible acceder a su fecha de vencimiento y conocer si los medicamentos ya fueron retirados o quedan por retirar. Una vez que el médico sube la receta electrónica al sistema de "Mi PAMI", su acceso se habilita de forma automática, y el afiliado cuenta con un período de 30 días para retirar sus prescripciones en una farmacia habilitada, para lo que solo debe presentar su DNI y credencial de PAMI

Cada receta electrónica debe contener los siguientes datos del afiliado: Nombre completo.

DNI.

Número de afiliado.

Fecha de nacimiento.

La información del médico tratante.

Su matrícula profesional.

Diagnóstico correspondiente según el código CIE-10. En este tipo de recetas, la firma del profesional también podrá ser digital y certificará su autenticidad. A pesar de su practicidad, en algunos tratamientos de caracter oncológico, psicofármaco o antirretroviral, sigue siendo obligatorio contar con una receta impresa adicional, firmada y sellada por el médico de cabecera, de forma complementaria. Cuáles son los medicamentos gratis de PAMI El programa de medicamentos de PAMI le permite a sus afiliados acceder de forma 100% gratuita a una serie de tratamientos y medicamentos, para tratar diferentes patologías de la salud. Aquellos que se encuentran dentro de la cobertura total son: Tratamiento para la diabetes

Medicamentos oncológicos

Medicamentos oncohematológicos

Tratamiento de la hemofilia

Tratamiento del VIH y Hepatitis B y C

Medicamentos para trasplantes

Medicamentos para trastornos hematopoyéticos

Medicamentos para la artritis reumatoidea

Medicamentos para enfermedades fibroquísticas

Medicamentos oftalmológicos intravítreos

Medicamentos para la osteoartritis

Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo Otros medicamentos con descuento A la vez, el organismo cuenta con una cobertura del 50% al 80% en patologías crónicas y agudas. Se trata de un beneficio adicional para el afiliado que accede a su medicamento a un precio final en promedio más bajo que cualquier otra Obra Social o Prepaga del sistema de salud, y se aplica sobre el precio de venta PAMI. También, los medicamentos de uso eventual cuentan con un 40% de descuento sobre el precio de venta del organismo. Estos son aquellos medicamentos que el afiliado utiliza de forma local y/o eventual para tratamientos acotados en el tiempo.

Temas PAMI