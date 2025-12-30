Rival de Argentina: las 3 cosas que tenés que saber de Jordania antes del Mundial 2026 + Seguir en









El conjunto asiático enfrentará a la Albiceleste, con la idea en dar una de las grandes sorpresas de la próxima Copa del Mundo.

El combinado asiático buscará dar la gran sorpresa en la Copa del Mundo. Getty Images

Todo el mundo del fútbol está entusiasmado con la próxima edición de la Copa del Mundo que se aproxima. En 2026, México, Estados Unidos y Canadá serán los encargados de organizar un nuevo Mundial, donde la Selección Argentina buscará defender su reinado y sumar su cuarta estrella.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. Si bien este último puede ser el rival más desconocido para la Albiceleste, no conviene subestimarlo. Este seleccionado logró dar que hablar en el último tiempo y se ganó un lugar en la competencia.

Jordania Getty Images 1 Jordania es uno de los rivales de Argentina para la Copa del Mundo 2026. Getty Images La novedad del Mundial: curiosidades de Jordania, el rival de Argentina El combinado asiático se vio beneficiado por la ampliación del número de selecciones en esta edición de la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Aunque el desafío será exigente, buscará sumar un nuevo hito a su historia reciente y presenta varios aspectos a tener en cuenta.

Primera vez que disputarán una Copa del Mundo Esta será la primera vez que Jordania participe de un Mundial. Hasta ahora, su mayor logro había sido alcanzar una final de la Copa Asiática. Estuvo cerca de clasificar a Brasil 2014, pero cayó en el repechaje ante Uruguay, liderado por Edinson Cavani y Luis Suárez.

Embed - Jordania 0-5 Uruguay | Partido Ida Repechaje Brasil 2014 El 10 que carga con la ilusión de todo un país El mejor jugador jordano porta el número 10. Mousa Al-Tamari tiene 28 años, juega como extremo derecho y es el capitán del seleccionado. Se destacó en el Apoel FC de Chipre y ese rendimiento lo llevó al Stade Rennes de Francia, donde logró consolidarse en la Ligue 1 y se transformó en la principal esperanza de su país para el Mundial.

Jordania 10 KARIM JAAFAR - AFP Al-Tamari es la gran figura de Jordania y su máxima esperanza en el Mundial. KARIM JAAFAR/AFP El arquitecto de un grupo que buscará hacer historia El torneo representa una oportunidad única tanto a nivel individual como colectivo. Esa idea fue entendida por Jamal Sellami, el entrenador marroquí que asumió en 2024 tras el subcampeonato en la Copa Asiática. Aprovechó ese impulso para apuntar a un objetivo histórico: clasificar por primera vez a un Mundial. Hasta el momento, acumula 12 partidos dirigidos, solo dos derrotas, 19 goles a favor y ocho en contra.

