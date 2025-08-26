China y EEUU avanzan en negociaciones comerciales en medio de nuevas amenazas de Donald Trump

Con los minoristas estadounidenses acelerando compras y los productores chinos en “modo supervivencia”, el viaje de Li Chenggang busca tender puentes en medio de la frágil tregua arancelaria y el pulso político entre Pekín y Washington.

El principal negociador comercial chino, Li Chenggang , tiene previsto viajar esta semana a Washington para reunirse con funcionarios estadounidenses , según confirmó un portavoz del gobierno de Estados Unidos. El objetivo sería explorar un posible camino más allá de la actual tregua arancelaria entre las dos mayores economías del mundo.

Li, representante internacional de comercio de China y figura clave junto al “zar económico” He Lifeng, podría encontrarse con funcionarios de nivel intermedio en la administración norteamericana. No obstante, desde Washington remarcaron que la visita no forma parte de una sesión formal de negociación .

De acuerdo con una fuente cercana al proceso, no hay encuentros programados entre Li y el representante comercial estadounidense Jamieson Greer , y el viaje no fue solicitado por la parte norteamericana. La primera en adelantar la noticia fue The Wall Street Journal.

Los mercados en ambos lados del Pacífico siguen con atención los pasos de las delegaciones, ante la duda de si la extensión de la tregua acordada este mes se transformará en algo permanente , o si el presidente Donald Trump decidirá imponer una nueva ronda de aranceles punitivos que golpeen las cadenas de suministro globales.

En EEUU, los minoristas están acumulando inventarios con vistas a la temporada de fin de año, mientras que los productores chinos, desplazados del principal mercado consumidor mundial, reconocen estar en “modo supervivencia”, buscando desesperadamente otros destinos para mantener sus operaciones.

El 11 de agosto, ambos países pactaron prorrogar la tregua por 90 días, manteniendo aranceles del 30% a las exportaciones chinas y del 10% a los productos estadounidenses. Economistas advierten que, si las tarifas superan el 35%, la presión sobre los exportadores chinos sería prácticamente insostenible.

Agricultura en el centro del conflicto

El viaje de Li llega en un momento delicado, luego de que el embajador chino en Washington, Xie Feng, criticara duramente la política comercial de Trump. En un encuentro con el sector sojero estadounidense, acusó a la Casa Blanca de impulsar un “proteccionismo rampante” y calificó como “manipulación política” la idea de restringir la compra de tierras agrícolas por parte de países considerados “adversarios extranjeros”, entre ellos China.

La agricultura es un punto sensible: los compradores chinos han reducido sus adquisiciones de productos estadounidenses, como la soja, ahora sujeta a un arancel del 23%, dejando en una situación complicada a los agricultores de EE.UU.

Los analistas destacan que un eventual aumento de compras agrícolas chinas podría reducir el superávit comercial con Washington, mecanismo utilizado en el pasado por Pekín para cumplir con los compromisos del acuerdo “Fase 1” firmado en 2020. Sin embargo, esta vez el gobierno chino considera que puede negociar un acuerdo más favorable.

“China pedirá una reducción de aranceles y posiblemente acceso a tecnologías de punta estadounidenses”, señaló Xu Tianchen, economista senior de Economist Intelligence Unit en Pekín. El interrogante ahora es si la Casa Blanca aceptará esas condiciones y, sobre todo, qué exigirá a cambio.

Donald Trump amenazó a China con aranceles de 200% por tierras raras

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes que podría aplicar aranceles cercanos al 200% a los productos chinos que ingresen al país si Pekín no acelera el envío de imanes de tierras raras, materiales clave para la industria tecnológica y de defensa.

“Tienen que darnos imanes. Si no lo hacen, tendremos que cobrarles un arancel de 200% o algo similar. Pero no creo que lleguemos a eso”, declaró Trump en una rueda de prensa conjunta con el mandatario surcoreano, Lee Jae-myung, en la Casa Blanca.

Material estratégico bajo tensión

China es el mayor productor mundial de tierras raras, insumo indispensable para sectores como el automotriz, la electrónica y el militar. A comienzos de abril, Pekín estableció un sistema de licencias de exportación para estos materiales, en lo que fue interpretado como una represalia frente a los gravámenes estadounidenses.

Desde entonces, Washington y Pekín se han visto envueltos en una escalada arancelaria, imponiéndose mutuamente subas que en algunos casos superaron los tres dígitos.