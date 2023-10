El "sueño cumplido" con el abrazo de Juan Román Riquelme a la mamá

"Ya cuando entré me largué a llorar al pensar en cómo se sentiría ella. Salió Román, no me salieron muchas palabras, él tampoco dijo mucho, pero me dio esos abrazos que dicen más que mil palabras. Riquelme es una gran persona, tiene estos gestos que sé que mucho no le gusta que se sepan y un corazón enorme", cuenta Marisa Gómez a Télam, al dar detalle de ese momento que definió como "el abrazo del alma".

"El haber cumplido ese sueño de mi hija me da muchas más fuerzas para seguir, para que su nombre trascienda y que desde el trabajo que estamos haciendo, ya no pasen estas cosas en el fútbol femenino. Que esa desidia de algunos dirigentes de hacerlas viajar en autos y no darles un micro, eso le costó la vida a mi hija", enfatizó la madre de Juliana Gómez, que ahora va "por otro sueño, que Lionel Messi también nos acompañe en esta tarea".