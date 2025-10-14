Desgarrador testimonio de la hermana de Luna Giardina: "Pasó los últimos años de su vida muy asustada"

La hermana de Luna Giardina aseguró que la joven asesinada junto a su madre en Córdoba, presuntamente a manos de su expareja, estuvo los últimos tres años "haciendo denuncias, pidiendo ayuda y que alguien la proteja de este monstruo".

Laura, la hermana de Luna Giardina , víctima del doble femicidio en Córdoba , contó que la joven de 26 años pasó años de sufrimiento por miedo a su expareja, Pablo Laurta , principal sospechoso de su asesinato y el de su madre, Mariel Zamudio . Según relató, "pasó los últimos años de su vida muy asustada, constantemente pensando que este tipo iba a aparecer. Hacía tres años que estaba haciendo denuncias, pidiendo ayuda y que alguien la proteja de este monstruo ". Sin embargo, lamentó que esta asistencia "no llegó a tiempo".

Sobre este punto, apuntó contra los organismos de protección por su falta de respuesta y lanzó: “No sé el marco legal, lo que permite o no. Si alguna medida estaba dentro de lo que se debería haber hecho, es inexplicable que no lo hayan ejecutado a tiempo ”.

A su vez, Laura aseguró que la principal preocupación de su hermana era la seguridad de su hijo de 5 años: "Quería proteger a su hijo ante todo . Su miedo más grande era que le hiciera daño a él ", aseguró en diálogo con El Doce TV.

Respecto al futuro del niño, sostuvo que toda la familia está esperando una resolución de la Justicia para determinar la tutela y dijo que esperan que no quede a cargo de la abuela paterna: "Obviamente no queremos que ese sea el destino de Pedrito . Él es nuestra prioridad”.

A pesar de las críticas contra los organismos que fallaron a la hora de proteger a su hermana, dejó ese capítulo atrás al señalar que "pensar en lo que se podría haber hecho no tiene sentido porque no las vas a revivir" pero enfatizó que el esfuerzo tiene que estar puesto en que "él pague" y que "Pedrito pueda vivir tranquilo y en paz donde sea que vaya a residir".

Por otro lado, habló de la madre de Laurta, Estrella Laurta Varela, quien condenó enfáticamente el crimen y afirmó estar "deshecha" tras la noticia. La hermana de la víctima consideró que "podría haber hecho algo" aunque aclaró que no puede "juzgar a nadie" ni "corresponde". De todas formas, concluyó: "Sabemos que se podía haber evitado".

La declaración de la madre de Pablo Laurta: "No puedo creer que haya parido a un asesino"

Horas después de la confirmación del doble femicidio, la madre del sospechoso apuntó en su contra y expresó: "No puedo creer que haya parido a un asesino. No es la persona que yo crié”.

“Primero pensé que se había suicidado, pero después me cuentan lo que había pasado”, recordó en diálogo con A24. La mujer sostuvo que su hijo “no estaba bien” y que no había aceptado la separación de Luna, quien se había mudado a Córdoba junto a su madre.

Varela también mencionó que en enero y febrero de 2024 Pablo había sido detenido por desacato a la autoridad, tras ser hallado en el techo de la casa de su expareja. “Fui a Córdoba, fui a un estudio de abogados, pedí que le hicieran una pericia psiquiátrica y no se la hicieron. Pedí que no lo liberaran, sino que lo llevaran a un lugar donde le pudieran dar ayuda psicológica porque él por su cuenta no lo iba a hacer. Así terminó”, lamentó.