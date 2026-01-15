El testimonio de la madre del niño que sufrió un accidente con un UTV en Pinamar: "Ni Bastian ni su papá estaban manejando"

Bastian, de 8 años sufrió un choque en la zona de la Frontera, en la Costa Atlántica. El menor permanece internado en estado grave.

La madre de Bastian, el nene de ocho años que permanece internado en terapia intensiva tras el accidente que tuvo lugar en la zona de La Frontera, Pinamar, habló por primera vez desde el incidente y dio su testimonio sobre el lo ocurrido: " Quiero aclarar que ellos no estaban corriendo carreras. Ni Basti ni su papá estaban manejando ”.

Sobre el estado de salud del menor , Macarena explicó: “ En este momento Basti está crítico aún . Si bien se está recuperando lentamente, hoy (miércoles) tuvimos pequeños avances”.

Entre las mejoras del miércoles, Macarena reveló que Bastian bajo la fiebre y la frecuencia cardíaca, que anteriormente se encontraba en parámetros altos.

Sin embargo, el niño permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva. Lo están estabilizando para poder operarlo otra vez . Tienen que cerrar la incisión que le realizaron, pero para eso sus parámetros tienen que estar bien”, detalló y agregó que: ” su cuadro sigue siendo crítico".

Un choque frontal de extrema violencia ocurrido este lunes en Pinamar volvió a poner en primer plano los riesgos asociados a la circulación de vehículos todoterreno en zonas turísticas. El siniestro involucró a una camioneta Volkswagen Amarok blanca y un UTV rojo, y dejó como saldo a un niño de 8 años gravemente herido, internado en estado crítico.

El accidente se produjo por causas que aún son materia de investigación, cuando el UTV —en el que viajaban el menor y dos adultos— impactó de frente contra la camioneta. Según los primeros datos recabados, el vehículo recreativo era conducido por una mujer y llevaba como acompañante a un hombre, además del niño.

Tras el impacto, el menor fue trasladado de urgencia al Hospital de Pinamar, donde permanece internado con pronóstico reservado. Fuentes médicas indicaron que su estado es delicado y que lucha por su vida. El adulto que viajaba junto a él también debió recibir atención sanitaria por lesiones en el rostro, aunque sin riesgo vital.

En el lugar del hecho intervinieron equipos de emergencia, efectivos policiales y personal de peritaje, que trabajaron para asistir a los heridos, ordenar el tránsito y preservar la escena. Las pericias técnicas apuntan a reconstruir la mecánica del choque y determinar eventuales responsabilidades.

Pinamar choque menor Pinamar y una nueva temporada manchada por los accidentes en la Frontera.

En paralelo, las autoridades buscan establecer si ambos vehículos circulaban por sectores habilitados o si se encontraban fuera de las normas vigentes. El control del uso de UTV, cuatriciclos y camionetas en playas y dunas es un tema recurrente durante la temporada alta en Pinamar, donde la convivencia entre distintos tipos de rodados y peatones suele generar situaciones de riesgo.

El episodio provocó fuerte conmoción entre vecinos y turistas. Mientras se espera un nuevo parte médico oficial sobre la evolución del niño, la Justicia local ya comenzó a tomar declaraciones para avanzar en el esclarecimiento del hecho.