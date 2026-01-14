Nuevo accidente con un UTV en los médanos de Pinamar: un hombre permanece internado

La víctima sufrió una fractura de cadera y fue trasladada de urgencia al hospital de Mar de Ajó. El episodio se da en un contexto de creciente preocupación por los accidentes con UTV.

El accidente se produjo en un sector de médanos muy concurrido durante la temporada de verano, donde circulan UTV, cuatriciclos, camionetas y peatones.

Un accidente protagonizado por un vehículo utilitario todoterreno (UTV) volvió a encender las alarmas en la zona de médanos del Partido de Pinamar . Un hombre resultó con lesiones de consideración y debió ser hospitalizado tras un vuelco ocurrido en un sector de alta circulación turística, en el límite con Costa Esmeralda.

El episodio tuvo lugar durante la mañana del martes, cuando dos personas se desplazaban a bordo de un UTV por los médanos. Por razones que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control del rodado y el vehículo terminó volcado en la arena.

En las inmediaciones se encontraban un instructor y un aprendiz que realizaban prácticas de manejo con otro vehículo. Al escuchar los pedidos de auxilio, se dirigieron rápidamente al lugar del accidente y brindaron las primeras asistencias.

Al arribar, encontraron el UTV dado vuelta y a uno de los ocupantes tendido a varios metros del rodado. La víctima se encontraba consciente, aunque presentaba fuertes dolores y dificultades para moverse. Minutos después, personal de emergencia fue alertado y dispuso su traslado de urgencia al hospital de Mar de Ajó. Según trascendió, el hombre sufrió una fractura de cadera y permanece internado bajo observación, con pronóstico reservado.

El hecho ocurrió en un área muy frecuentada durante la temporada de verano, donde circulan cuatriciclos, camionetas, UTV y también peatones. La coexistencia de distintos tipos de vehículos, sumada a la falta de controles uniformes en el límite entre Pinamar y Costa Esmeralda, vuelve a exponer un escenario de riesgo recurrente.

Un contexto marcado por otros accidentes graves

El nuevo vuelco se da en un contexto de creciente preocupación por el uso de UTV en los médanos, luego del grave accidente ocurrido días atrás en la zona de La Frontera, donde un niño de 8 años fue atropellado tras un choque entre una camioneta y un UTV.

Según informó el Hospital Municipal de Pinamar, el menor continúa internado en terapia intensiva, aunque presenta una evolución clínica estable. Fue sometido a dos cirugías de urgencia por una hemorragia intraabdominal con compromiso hepático y de grandes vasos, y permanece bajo estricta vigilancia médica. Por el momento, no reúne criterios para ser trasladado a un centro de mayor complejidad.

La sucesión de accidentes volvió a poner bajo la lupa la falta de regulación y control efectivo sobre la circulación de vehículos todoterreno en sectores donde se mezclan actividades recreativas, tránsito vehicular y presencia de familias.