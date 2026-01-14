El niño atropellado en Pinamar lucha por su vida en estado crítico mientras su familia lanzó un urgente pedido de dadores de sangre + Seguir en









El nene de 8 años sigue en estado crítico, permanece internado en el hospital local y solicitan dadores de cualquier grupo y factor.

El nene de 8 años permanece internado en estado crítico en el Hospital Municipal de Pinamar. X

La salud del niño de 8 años atropellado tras un violento choque vial en Pinamar continúa en estado crítico y mantiene en vilo a su familia, que en las últimas horas pidió dadores de sangre de cualquier grupo y factor. El menor fue operado dos veces en menos de 24 horas y permanece internado bajo estricta observación en el Hospital Municipal.

El niño atravesó su segunda noche consecutiva de internación en el centro de salud local, donde los médicos debieron ingresarlo nuevamente al quirófano para intentar estabilizar su cuadro clínico, que se fue agravando con el correr de las horas. La prioridad ahora es monitorear su evolución para definir los próximos pasos médicos.

El pedido de dadores fue difundido por la familia a través de redes sociales y generó una rápida respuesta solidaria. Vecinos y personas de distintas localidades comenzaron a viajar hacia Pinamar para acercarse al hospital y colaborar con la donación de sangre necesaria para el tratamiento del menor.

Cómo fue el accidente El accidente ocurrió en la zona de La Frontera, cuando un vehículo tipo UTV chocó de frente con una camioneta 4x4. Como consecuencia del impacto, el niño sufrió un severo traumatismo craneal. Según se informó inicialmente, debió ser reanimado en el lugar y trasladado de urgencia al hospital local.

“Después de este choque entre este vehículo UTV, que choca de frente con una camioneta 4x4, este nene sufre una lesión muy fuerte en la cabeza, lo reaniman allí en el lugar del choque y lo intervinieron quirúrgicamente allí en el hospital municipal de Pinamar”, explicaron desde TN.

Pinamar choque menor El accidente ocurrió en la zona de La Frontera, tras el choque entre una camioneta y una UTV. Con el correr de las horas, el estado general del menor se agravó. “La familia está confirmando que lo están por ingresar al quirófano nuevamente, se complica la salud de este nene internado en Pinamar”, indicaron durante la transmisión. Finalmente, el niño fue operado por segunda vez. Pedido urgente de sangre y posible traslado Los médicos trabajan para estabilizar al niño y monitorean su evolución, aunque por el momento descartan un traslado a Mar del Plata, al considerar que el hospital donde se encuentra cuenta con la capacidad necesaria para atender su cuadro. El menor continúa internado en Pinamar, bajo estricta observación médica. El siniestro también dejó a otras dos menores heridas. Una de ellas fue derivada de urgencia a Mar del Plata, ya que cumplía con los criterios sanitarios para el traslado. Mientras tanto, la familia insiste en el pedido de dadores de sangre de cualquier grupo y factor, en una carrera contrarreloj marcada por la incertidumbre y la esperanza de una evolución favorable.

