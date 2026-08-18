El tren Mitre ramal Tigre retoma sus servicios y frecuencias habituales: cómo siguen las obras en la línea

Las obras fueron en Vicente López, Lisandro de la Torre y San Fernando e incluyeron la intervención de dos alcantarillas y el recambio del tercer riel eléctrico.

El boleto de tren aumentó un 3,9% en agosto y el pasaje para la primera sección alcanzó los $420.

El tren Mitre ramal Tigre retomó sus servicios y frecuencias habituales luego del corte de tres días dispuesto durante el fin de semana largo por trabajos de renovación de infraestructura .

Las obras se realizaron en las inmediaciones de Vicente López, Lisandro de la Torre y San Fernando y estuvieron orientadas a reforzar la seguridad operacional y mejorar la confiabilidad del servicio. Entre los trabajos se incluyeron intervenciones en alcantarillas, el reemplazo del tercer riel eléctrico y el recambio de un aparato de vía.

El corte entre el 15 y el 17 de agosto permitió concentrar diferentes trabajos de infraestructura que no pueden realizarse únicamente durante interrupciones nocturnas.

En las cercanías de la estación Vicente López se intervinieron dos alcantarillas . Estas estructuras forman parte de la infraestructura que permite el paso de las vías y requieren tareas de mantenimiento para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y funcionamiento.

Otra de las obras se concentró sobre la vía, desde la zona de avenida Dorrego hacia la estación Lisandro de la Torre . En ese sector se realizó el reemplazo del tercer riel eléctrico , que es el sistema utilizado para alimentar a los trenes del ramal. El componente existente fue sustituido por uno de aluminio.

También se llevó adelante el recambio de un aparato de vía en las cercanías de San Fernando, que permite modificar el recorrido de una formación entre diferentes vías.

De acuerdo con Trenes Argentinos Infraestructura, hasta el momento se renovaron integralmente 34 kilómetros de vías, se intervinieron 13 cuadros de estaciones, 21 pasos a nivel y 8 puentes o alcantarillas.

El plan contempla completar la renovación de los 40 kilómetros de vías del ramal Tigre, además de reemplazar 47 kilómetros de tercer riel, intervenir 24 pasos a nivel y 22 pasos peatonales, renovar 23 aparatos de vía, cambiar cuatro paragolpes en la estación Tigre y trabajar sobre 65 puentes o alcantarillas.

Cuánto cuesta el boleto de tren en agosto 2026

A partir de agosto 2026, los boletos de los trenes tuvieron un aumento del 3,9%. La actualización responde al sistema de indexación automática, que modifica las tarifas según el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) anterior, que fue del 1,9% en junio, más un adicional del 2%.

Los pasajeros que utilizan una SUBE registrada, el valor del pasaje depende de la sección recorrida. La primera cuesta $420, la segunda $590 y la tercera alcanza los $730.

Para quienes viajan con una SUBE sin registrar, el costo es el doble de la tarifa correspondiente a cada sección. Así, pasa a $840 en la primera sección, $1.180 en la segunda y $1.460 en la tercera.

En caso de abonar en efectivo, el precio establecido es de $1.500, independientemente de la sección del viaje, para las líneas Mitre, Tren de la Costa, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza.