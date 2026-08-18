Una banda de Gandalfs protagonizó un insólito escrache y protesta a Peter Thiel en su casa de Palermo

La manifestación tuvo días después de que el cofundador de PayPal y Palantir comprara el 1% de la petrolera Vista Energy. medida que avanza su presencia en el país,

Peter Thiel volverá a la Argentina para participar del evento "Vientos de Cambio", organizado por La Fundación Libertad y Progreso, que tendrá lugar el próximo 1 y 2 de septiembre. Mientras muchos aguardan expectantes su llegada, el dueño de Palantir también genera fuertes rechazos en la sociedad: durante el pasado lunes, una docena de personas disfrazadas de Gandalf - personaje del Señor de los Anillos - protagonizando un desopilante piquete frente a la mansión que el magnate estadounidense compró en CABA.

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El hecho tuvo lugar en el barrio de Palermo, donde el multimillonario estadounidense desembolsó u$s12 millones para instalarse. Pero su llegada no fue recibida precisamente con una bienvenida: el grupo disfrazado de magos de la edad media desplegó una bandera con la frase "You shall not pass" (“no pasarás”), en protesta por su reciente desembarco en el sector energético argentino.

En los últimos días, Thiel adquirió acciones de Vista por u$s76 millones, según un documento presentado el viernes ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

La protesta de la banda de los Gandalfs incluyó además un cántico dirigido contra el empresario: “Peter, Peter, compadre, la c*** de tu madre. Nos querés como el pibe, para ver el futuro, si mirás al espejo, vas a ver un b***”*. La escena tuvo incluso un momento inesperado: los manifestantes interrumpieron durante unos minutos la protesta para aplaudir al Regimiento de Granaderos a Caballo , que circulaba por la avenida Figueroa Alcorta en el marco del homenaje por el aniversario de la muerte de San Martín .

Hay varios motivos detrás de la protesta llevada adelante por los Gandalf. El último de los factores fue la inversión de Thiel por u$s76 millones en Vista Energy , la petrolera liderada por Miguel Galuccio y con una fuerte presencia en Vaca Muerta.

Según documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) e informados por Bloomberg, el empresario adquirió aproximadamente el 1% de la compañía a través de su firma Thiel Macro LLC. La operación refuerza la presencia de Thiel en el negocio energético argentino y suma una nueva inversión a su vínculo con el país.

Pero además, Thiel es una de las figuras más importantes del ecosistema tecnológico estadounidense, que despierta fuertes rechazos por sus planteos ideológicos alrededor del uso de la tecnología, el papel de las empresas de Sillicon Valley y la profundización del transhumanismo. Fue cofundador de PayPal y Palantir, dirige el fondo Founders Fund y estuvo entre los primeros inversores de Facebook.

Según Forbes, ocupa actualmente el puesto 87 entre las personas más ricas del mundo, con una fortuna estimada en alrededor de u$s32.000 millones.

Su apuesta por Vista Energy está vinculada con el peso que la compañía adquirió dentro del sector hidrocarburífero argentino. La petrolera produce cerca de 160.000 barriles diarios de petróleo y gas y se consolidó además como uno de los principales productores y exportadores del país.

Vista también participa en el desarrollo del oleoducto y puerto exportador VMOS, una infraestructura clave para ampliar la capacidad de evacuación de crudo de Vaca Muerta y facilitar su llegada a los mercados internacionales.

Peter Thiel llegará a la Argentina para participar de una cumbre libertaria

En su profundización de los lazos con el país, el fundador de Palantir participará de una cumbre internacional organizada por la Fundación Libertad y Progreso, en una nueva actividad pública durante su estadía en Argentina.

El fundador de Palantir participará de una cumbre internacional organizada por la Fundación Libertad y Progreso. Imagen: Kiyoshi Ota/Bloomberg

La organización confirmó que Thiel será uno de los participantes de la cumbre internacional “Vientos de Cambio”, que se realizará el 1 y 2 de septiembre en el Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center, en Retiro.

El encuentro es organizado por la Fundación Libertad y Progreso, presidida por Alberto Benegas Lynch (h), economista cercano al Presidente. Thiel formará parte de uno de los paneles centrales.

Además del fundador de Palantir, la organización confirmó la presencia de integrantes del Gobierno y referentes internacionales de la economía.

Entre los participantes estarán:

Luis Caputo , ministro de Economía.

, ministro de Economía. Federico Sturzenegger , ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. José Luis Daza , viceministro de Economía.

, viceministro de Economía. James Heckman , Premio Nobel de Economía.

, Premio Nobel de Economía. Randall S. Kroszner , exgobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos.

, exgobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos. Juan José Daboub , exministro de Finanzas de El Salvador.

, exministro de Finanzas de El Salvador. Carola Pessino, economista.

La participación de Thiel se suma a los encuentros que el empresario mantuvo durante su estadía en el país, en la que buscó conocer de cerca el funcionamiento de la administración de Milei y su programa económico.