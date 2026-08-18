Candela Arizaga respondió a las críticas por sus viajes con Facundo Moyano: "No tengo la culpa de que elijan mal a sus novios"

La modelo respondió a las críticas por sus viajes con el exdiputado. Compartió una imagen de ambos en París.

Candela Arizaga volvió a quedar en el centro de la escena luego de compartir una fotografía junto a Facundo Moyano durante un viaje a París y responder a los cuestionamientos que recibió por sus reiteradas estadías en el exterior .

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La modelo retomó una intensa actividad en las redes sociales después del escandaloso episodio que protagonizó junto al sindicalista. En esta oportunidad, utilizó su cuenta de Instagram para contestar las críticas y publicó una imagen de ambos en Disneyland Paris .

En la fotografía, Arizaga apareció sonriente en las escalinatas ubicadas cerca del ingreso al reconocido parque de diversiones, mientras Moyano la abrazó por detrás y también posó frente a la cámara.

La publicación surgió después de que usuarios cuestionaran la cantidad de viajes que realizó durante el último año. Entre los destinos que trascendieron se encontraron Las Vegas, California, Punta del Este, Cancún y París , además de su presencia en la final del Mundial 2026 en Nueva York .

La controversia se profundizó debido a que, según la información difundida, Arizaga no registra actividad laboral declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) .

El posteo junto a Moyano.

Frente a las críticas, la joven decidió explicar quiénes financiaron o acompañaron sus viajes y lanzó una respuesta desafiante en sus redes sociales.

“Todos los viajes fueron con mi ex, mi pareja y dos en familia, que fueron mis mayores sueños cumplidos. Ni idea, no tengo la culpa de que elijan mal a sus novios”, escribió Arizaga en Instagram.

De esa manera, la modelo buscó despejar las dudas que surgieron alrededor de sus estadías en el exterior y vinculó directamente los viajes con sus relaciones sentimentales y su familia.

Los mensajes de Candela Arizaga después del episodio con Moyano

La actividad de Arizaga en las redes aumentó luego del episodio ocurrido el pasado martes 4 de agosto en Belgrano, que la colocó nuevamente bajo la atención pública junto con Facundo Moyano.

Desde entonces, la joven realizó diferentes publicaciones para hablar sobre su situación personal, responder a las repercusiones generadas por el caso y compartir reflexiones con sus seguidores.

La semana pasada publicó una fotografía de su infancia y acompañó la imagen con un mensaje dirigido a su “niña interior”. “Los malos tiempos no son pa’ siempre”, escribió.

Pocos días después del incidente con Moyano también había recurrido a sus redes para publicar una reflexión vinculada con el momento que atravesó.

“Si me quieren hacer sentir mal, sepan que yo agradezco hasta lo malo que me pasa, porque Dios no permite que nada llegue a mi vida sin un propósito”, expresó en aquella oportunidad.

Ahora, Arizaga volvió a responder públicamente, esta vez ante los cuestionamientos por sus viajes, y eligió una fotografía junto a Moyano en París para acompañar su descargo.