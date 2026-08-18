Turquía instó a Donald Trump a seguir las negociaciones con Irán y le ofreció su apoyo

Un comunicado de presidencia se mostró a favor de mediar en el conflicto. Además, pidió que se mantenga el alto el fuego y la reapertura del estrecho de Ormuz.

El presidente de Turquía , Tayyip Erdogan , instó al presidente estadounidense, Donald Trump , a seguir sus negociaciones con Irán para rebajar las tensiones entre ambos países. En ese sentido, el mandatario intermediario ofreció el apoyo de Ankara a los esfuerzos de paz, según informó este martes.

Turquía, que cuenta con el segundo ejército más grande de la OTAN y limita con Irán, pidió en repetidas ocasiones que se ponga fin a la guerra. En esa línea, mantuvo un estrecho contacto con EEUU, la nación Persa y otros mediadores como Pakistán y Qatar , a la vez que actuó como intermediario.

"Erdogan afirmó que es de gran importancia aprovechar al máximo la vía diplomática en relación con las tensiones entre Irán y EEUU, que esperamos que las conversaciones continúen y que Turquía seguirá apoyando los esfuerzos de paz", señaló la presidencia en un comunicado.

Este llamamiento se produce después de que un alto cargo iraní declarara a Reuters el lunes que Irán adoptaría una postura militar "totalmente ofensiva" , en medio de un estancamiento de los esfuerzos para negociar, al descartar Washington la prórroga de un acuerdo de alto el fuego temporal.

Los avances hacia la reanudación del tráfico de petroleros por el estrecho de Ormuz también vive un freno, algo que también fue condenado por el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía al pedir la reapertura y la continuidad del alto el fuego.

Erdogan llamó a "aprovechar al máximo la vía diplomática en relación con las tensiones".

La presidencia añadió que Erdogan y Trump también abordaron las relaciones bilaterales, la guerra en Gaza y un pacto de defensa firmado entre Turquía, Arabia Saudita y Pakistán. En esa línea, el líder turco elogió el acuerdo como una muestra de una "postura firme" en favor de la estabilidad y la seguridad regionales.

Donald Trump reveló el operativo secreto que lo sacó de Turquía por una amenaza iraní

Donald Trump salió de Turquía en un vuelo secreto tras una advertencia sobre una posible amenaza iraní contra su vida. El operativo se realizó después de la cumbre de la OTAN en Ankara y obligó al mandatario a cambiar de aeronave sin informar a los periodistas que lo acompañaban.

El presidente estadounidense explicó que siguió las indicaciones de sus servicios de inteligencia y aceptó trasladarse a otra aeronave para reducir el riesgo. “Querían que tomara un vuelo diferente, un avión diferente, con la misma seguridad, pero querían que lo hiciera, así que lo hago. Hago lo que ellos dicen”, señaló ante los periodistas.

Trump reconoció que suponía que existía una amenaza contra su vida, aunque aseguró que no hizo demasiadas preguntas sobre los detalles. Sus declaraciones se conocieron después de que The Washington Post informara que las autoridades habían recibido una advertencia sobre un posible atentado iraní.