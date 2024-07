El video que muestra cómo fue el rescate de los pasajeros del micro que volcó en Ruta 2

Por otro lado, el fiscal de Chascomús, Jonatan Robert, expresó: "Se registran diversos heridos, los cuales fueron derivados tanto a nosocomios de la ciudad de Lezama como de Chascomús".

Además, agregó: "Hay heridos, la gran mayoría no son de gravedad. Sí, hay dos heridos de gravedad alojados en el hospital de Chascomús y que en el transcurso de las horas van a ser derivados, siempre y cuando el cuadro de salud los permita".

rescate-2.mp4

Por el momento, se desconocen las causas del choque, aunque se supone que el conductor pudo haber perdido el control del vehículo y, al intentar enderezarlo, volcó sobre el lado derecho del micro.

Vuelco en Ruta 2: el micro tenía más de 20 multas, la mayoría por exceso de velocidad

El micro que este jueves volcó en la Ruta 2, altura Lezama, tiene más de 20 multas en la provincia de Buenos Aires, la mayoría por exceso de velocidad. Por el accidente hay al menos nueve heridos y los test de alcoholemia a los dos choferes dieron negativo.

Según averiguó Noticias Argentinas a través del portal de multas de la provincia, el micro de dos pisos de la empresa Ruta Atlántica, con dominio NND 884, tiene 25 infracciones por no respetar los límites reglamentarios de velocidad previstos, porque los ocupantes no usaron los correajes de seguridad y por no respetar luces de semáforo o barrera paso de paso a nivel.

A su vez, se comprobó que del total de multas hay siete que ya vencieron, motivo por el cual cuando se opte por pagar la infracción se "actualizará el importe".

En este sentido, de acuerdo a lo que describe el portal, hay cuatro importes distintos a abonar: $184.500, $369.000, $61.500 y $85.27.