Elecciones Buenos Aires 2025: ¿Boleta única o varias boletas?

Este 7 de septiembre, los bonaerenses votarán legisladores, concejales y consejeros escolares en una elección desdoblada de las nacionales.

Estarán en juego 69 bancas de la Legislatura bonaerense: 46 en Diputados y 23 en el Senado, además de más de mil concejales y unos 400 consejeros escolares

Este 7 de septiembre , millones de vecinos de la provincia de Buenos Aires se acercarán a las urnas para renovar parte de la Legislatura y cargos municipales en las Elecciones legislativas. Y aunque en el escenario nacional debutará la boleta única de papel , en territorio bonaerense se mantendrá el sistema tradicional: la clásica boleta partidaria, la “sábana”, con sus cuerpos provincial y municipal.

La diferencia no es menor. En un mismo año, un ciudadano bonaerense tendrá que enfrentar dos formatos de votación: uno en septiembre, con boletas múltiples en el cuarto oscuro; y otro en octubre, en las generales nacionales, con una sola papeleta por mesa. La confusión está servida , y no son pocos los que advierten que este doble esquema puede generar más de un dolor de cabeza a la hora de votar.

A pesar de los reclamos históricos por la unificación del sistema, en esta ocasión el desdoblamiento electoral y la suspensión de las PASO dejaron una foto particular: elecciones separadas , con reglas diferentes y una carga logística fuerte para la Justicia Electoral.

La provincia está dividida en ocho secciones, cada una con un peso específico en bancas y padrón. En esta elección , se renovarán 23 senadores provinciales y 46 diputados provinciales , además de concejales y consejeros escolares en los 135 municipios.

Primera Sección: 23 distritos del conurbano norte y oeste. Allí se eligen 8 senadores, con un padrón que supera los 5,1 millones de votantes.

Segunda Sección: 15 municipios del norte bonaerense. Se ponen en juego 11 bancas de Diputados.

Tercera Sección: 18 distritos del sur del Gran Buenos Aires. Es una de las más numerosas: se eligen 18 diputados y votan más de 5,1 millones de personas.

Cuarta Sección: 19 municipios del noroeste provincial. Se renuevan 7 senadores.

Quinta Sección: 23 distritos de la costa atlántica y el centro-este. Habrá 5 bancas en disputa en el Senado.

Sexta Sección: 22 municipios del sur bonaerense. Se votan 11 diputados provinciales.

Séptima Sección: 8 distritos del centro bonaerense. Están en juego 3 senadores.

Octava Sección: el municipio de La Plata, con 6 diputados en disputa y más de 639 mil electores.

En total, serán más de 14,3 millones de electores los que se presentarán en 38.788 mesas habilitadas en todo el territorio bonaerense.

boleta-unica-elecciones-legislativas-20082025-2083648

Por qué se desdoblaron las elecciones del 7 de septiembre

La decisión de separar las elecciones bonaerenses se debe a que el oficialismo provincial buscó diferenciar la discusión local de la pulseada nacional, evitando que la boleta única de papel —que se aplicará por primera vez en todo el país en octubre— condicionara la elección en territorio bonaerense.

Por otro lado, la suspensión de las PASO también influyó. El desdoblamiento permitió ordenar las candidaturas a nivel provincial y municipal sin quedar atadas al calendario nacional. En la práctica, esto significa que los bonaerenses irán a votar dos veces en poco más de un mes, pero con sistemas distintos: boletas múltiples en septiembre, boleta única en octubre.

El juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, confirmó además la incorporación de 500 nuevos centros de votación en la provincia, un dato clave para mejorar la accesibilidad, sobre todo en zonas rurales y en municipios con escuelas en malas condiciones edilicias.