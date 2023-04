Elecciones en Rio Negro: dónde voto y qué se elige

De acuerdo a la propia Constitución provincial, se les llama "comisiones de fomento" a las jefaturas de gobierno de los pueblos que no alcanzan la categoría de municipio . Esta diferenciación se sostiene por cantidad de habitantes , el cual es el gran medidor y regulador para designar la categorización de cada población provincial. El gobierno de la comisión de fomento está constituido por un presidente y tres vocales , que representan directamente al Poder Ejecutivo provincial. Sus mandatos duran cuatro años .

Río Negro: paso a paso, cómo consultar el padrón electoral

Hay que ingresar a la plataforma web de la Justicia Electoral rionegrina, haciendo click aquí. En el cuadro habilitado se deberá escribir el número de DNI y seleccionar tu género: femenino, masculino o no binario. Una vez completados los datos, el sistema marcará cuál es la localidad en dónde se vota, el circuito y la sección correspondiente. Asimismo indicará el lugar de votación, mesa y número de orden.

elecciones-votos.jpg

Para los comicios fueron designadas más de 10.000 personas como autoridades de mesa, siendo además designadas seis por cada mesa: tres responden al nombramiento obligatorio que define la ley, mientras que las otras tres se previeron para la cobertura de posibles ausencias justificadas.

Quienes no hayan emitido su voto, no estén exentos de hacerlo y no lo hayan justificado debidamente, serán considerados infractores.

El infractor no podrá ser designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres (3) años a partir de la elección, así como tampoco podrá efectuar trámites ante organismos provinciales, municipales o comunales por el término de un año, según especificó la Justicia Electoral de Río Negro.

El Código Electoral Provincial considerará como una falta electoral la no emisión del voto, para lo que además prevé el pago de una multa. Sin embargo, en la práctica hay pocos antecedes de la aplicación total de sanciones.

padron-electoral.jpg

Elecciones en Río Negro: ¿qué pasa si no me presento a votar?

Si tenés entre 18 y 75 años y no fuiste a votar, tenés que justificar tu ausencia ante la Justicia Electoral Provincial. Para hacerlo deberás completar un formulario que estará disponible cuando termine la elección. El tiempo para el trámite de la justificación es de 30 días pasada la votación.

Elecciones en Río Negro: uno por uno, quiénes son los candidatos

Río Negro cuenta con una amplia variedad de candidatos a la gobernación, quiénes la mayoría además cuentan con sus candidatos propios en los municipios y comisiones de fomento. Para el Ejecutivo provincial, las fórmulas aspirantes son: