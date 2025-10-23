"Con el corazón partido y mucha frustración": Tini Stoessel anunció la postergación de la primera fecha de su festival







La artista expresó, entre lágrimas, su tristeza por la suspensión de la primera jornada de Futttura pero remarcó que "es por el bien y la seguridad de todos".

La primera jornada de Futttura se pasó al lunes 27 por alerta meteorológica.

Después de meses de espera, a tan sólo 24 horas para su primer show, Tini Stoessel anunció este jueves que el comienzo de su festival Futttura previsto para este viernes 24 de octubre quedará pospuesto por el alerta por tormentas emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para ciudad de Buenos Aires y otros puntos del país. La fecha se pasará al próximo lunes 27.

La artista expresó en redes sociales su tristeza por esta decisión pero explicó que estas situaciones la "exceden completamente". "Con el corazón partido y mucha frustración, después de casi un año de preparativos para Futttura, tener que informar que el primer show se pospone para el lunes 27 de octubre, por condiciones meteorológicas adversas", sostuvo.

Además, dijo que la pone "extremadamente triste" porque sabe "lo mucho que esperaron para este día" sus fans, el "esfuerzo inmenso que hicieron para poder estar acompañando y la ilusión tan grande que teníamos de vernos mañana".

Sin embargo, remarcó que no puede hacer más que "entender que es por el bien y la seguridad de todos". A través de una publicación en sus redes sociales, concluyó: "Ojalá esta historia hubiese sido distinta. Lxs amo con toda mi vida".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TiniStoessel/status/1981456816182874146&partner=&hide_thread=false con el corazón partido y mucha frustración, después d casi un año de preparativos para futttura, tener q informar q el primer show se pospone para el lunes 27 de

octubre, por condiciones meteorológicas adversas, me pone extremadamente triste, porq se lo mucho q esperaron para… pic.twitter.com/O4gFMybxju — tini (@TiniStoessel) October 23, 2025 Además, en su cuenta de Instagram, compartió un video donde se quebró al contar la noticia y explicó: "Lloro porque estaba muy ilusionada por vernos".

En total, en festival Futttura tendrá siete fechas en Tecnopolis. El predio tendrá tres escenarios disponibles para Tini, que recorrerá distintas etapas de su carrera. Habrá actividades, experiencias inmersivas y merchandising. Todo en un mismo lugar y a lo largo de todo un día. Alerta meteorológica en CABA por tormenta El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla para numerosas zonas, incluyendo parte del área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, ante la probabilidad de lluvias con actividad eléctrica, ráfagas y posibles granizadas. Esta medida anticipa condiciones meteorológicas que podrían interrumpir alguna actividad cotidiana, aunque no representa un riesgo extremo. Al mismo tiempo, el organismo oficial instó a la población a mantenerse informada, a evitar permanecer al aire libre bajo tormentas y a tomar precauciones básicas, como asegurar objetos sueltos y retirar obstáculos del sistema de desagüe, ante el avance del mal tiempo.