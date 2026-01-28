Elevaron a juicio la causa contra la expareja de Lourdes de Bandana por privación ilegítima de la libertad + Seguir en









La resolución de la Cámara del Crimen determinó que existían pruebas suficientes para acreditar que la cantante de Bandana fue víctima de alto riesgo y que los hechos denunciados efectivamente ocurrieron.

Leandro García Gómez fue procesado y será enjuiciado por violencia contra Lourdes Fernández.

La causa contra Leandro García Gómez, expareja de Lourdes Fernández, cantante del grupo Bandana, por privación ilegítima de la libertad y violencia contra la artista, fue elevada a juicio luego de que la Cámara del Crimen confirmara su procesamiento.

El proceso quedará a cargo del Tribunal Oral N°11, que recibió la causa para avanzar a la próxima instancia. La resolución de la Cámara determinó que existían pruebas suficientes para acreditar que Lourdes fue víctima de alto riesgo y que los hechos denunciados efectivamente ocurrieron.

El fallo señala que el acusado habría captado psicológicamente a la cantante y luego la retuvo durante más de un día dentro de un departamento manteniéndola incomunicada sin que pueda ser localizada.

La fiscal Silvana Russi es quien impulsó el avance del caso, pese a que Lourdes no instó la acción penal de manera directa, es decir, no realizó la denuncia inicial, que fue presentada por su madre y su compañera de banda, Lisa Vera.

Más allá de ese dato, el Ministerio Público decidió continuar con la investigación por la gravedad de los hechos.

Con la confirmación de los procesamientos, la causa conocida como “Lowrdez” llega así a debate oral, y, en caso de ser condenado, García Gómez podría recibir una pena de hasta 15 años de prisión de cumplimiento efectivo. Lourdes Fernández será querellante en la causa contra García Gómez Aunque Fernández no haya sido quien presentó la denuncia en primera instancia, luego se sumó como querellante, según informó su abogado, Yamil Castro Bianchi. Si bien había relatado públicamente en más de una ocasión que Gómez no le había hecho nada, el informe judicial de 40 páginas fue contundente respecto de las condiciones en las que se encontraba Lourdes. Los profesionales lograron reconstruir parte de los hechos a partir de las marcas físicas, los silencios y los relatos de personas cercanas a la cantante. De hecho, el expediente recopila testimonios y denuncias de amigas y allegados de Lourdes que describieron cómo su expareja presuntamente la habría aislado, amenazado y retenido en el domicilio en diversas ocasiones.

