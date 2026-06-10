Suspenden por unanimidad a Gastón Salmain y enfrentará un jury por cobrar coimas a cambio de fallos

El Consejo de la Magistratura envió a juicio político al juez federal de Rosario procesado por mal desempeño y ocultar antecedentes. Su intento de frenar la medida liberando la Hidrovía no evitó la sanción.

El Consejo de la Magistratura suspendió por unanimidad al juez federal de Rosario, Gastón Salmain.

El Consejo de la Magistratura de la Nación suspendió este miércoles por unanimidad al juez federal de Rosario, Gastón Salmain , y lo envió a juicio político por mal desempeño . El magistrado, quien ya está procesado y con prisión preventiva, enfrenta cargos por firmar fallos a cambio de coimas y por haber ocultado en su concurso que fue expulsado del Poder Judicial hace dos décadas .

En un intento desesperado por evitar el jury, Salmain llegó a otorgar una polémica vía libre en la causa de la Hidrovía , una maniobra que no impidió su inmediata suspensión. Ahora, un Jurado de Enjuiciamiento definirá su destitución antes de fin de año , en un proceso donde los consejeros Luis Juez, Diego Barroetaveña y Jimena De La Torre actuarán como acusadores.

El Consejo de la Magistratura de la Nación suspendió este miércoles por unanimidad al juez federal de Rosario, Gastón Salmain, y lo envió a juicio político por mal desempeño.

La justicia probó que Salmain cobró una coima de u$s200.000 junto al financista Fernando Whpei y al lobista Santiago Busaniche . Con ese dinero, el magistrado manipuló una causa entre 2023 y 2024 para autorizar a un fideicomiso a fugar u$s10 millones al exterior . A pesar de que la Cámara Federal y la de Casación Penal confirmaron su procesamiento con prisión preventiva, el acusado continúa libre gracias a sus fueros.

Además, se descubrió que mintió para conseguir su cargo: ocultó que en 2002 fue echado del Poder Judicial por intentar coimear para alterar un sorteo de causas . Al defenderse, el magistrado dio una polémica excusa: argumentó que era un hecho viejo y que no lo informó porque nadie se lo preguntó .

El histórico consenso reunió los votos del propio Rosatti, los jueces Díaz Cordero, Barroetaveña, Provítola y Lugones, y el representante del Ejecutivo, Santiago Viola. También apoyaron la medida los legisladores Juez, González, Roca, Vischi, Siley, Tailhade, Recalde y Fernández Sagasti; los abogados De La Torre, Maques y Grau; y los académicos Vázquez, Gualderas y Tamarit.

Consejo de la Magistratura de la Nación 2 Se descubrió que Gastón Salmain mintió para conseguir su cargo.

Juicio político a Gastón Salmain: el debate en el Consejo

El bloque kirchnerista acompañó la destitución, aunque aclaró que, a su criterio, no correspondía acusarlo por ocultar datos en su currículum, ya que el magistrado contaba con justificaciones y "elementos objetivos" para defenderse. Sin embargo, al tratarse de un dictamen único que unificaba ambos cargos, decidieron votar a favor con esa salvedad.

Durante el debate, el diputado Rodolfo Tailhade lanzó duras críticas hacia la pasividad del Poder Judicial en la región: “Lo insólito de esto no solo es que Salmain esté tomando audiencias con la tobillera electrónica puesta, sino que la Cámara Federal de Rosario lo haya designado para ocupar otro cargo”, cuestionó, agregando con ironía: “Nosotros parecemos los malos de la película por demorar… ¿Y ahora qué van a decir que va a subrogar otro juzgado?”. Además, recordó el caso de Marcelo Bailaque, el juez de Rosario que renunció estando preso para esquivar el juicio político. “Ya en 2016 se decía que era un corrupto, pero ninguno de los guapos de ahora avanzaba contra esos jueces”, reprochó Tailhade.

En la vereda opuesta, el consejero Luis Juez cruzó los argumentos de la oposición y aseguró que existen pruebas más que suficientes en esta instancia para sostener los dos cargos contra Salmain, algo que prometió demostrar durante el jury. Finalmente, todos los miembros del Consejo levantaron la mano y sellaron la suspensión por unanimidad.

Consejo de la Magistratura de la Nación El magistrado enfrenta cargos por firmar fallos a cambio de coimas y por haber ocultado en su concurso que fue expulsado del Poder Judicial hace dos décadas.

Concursos judiciales aprobados y nuevas ternas enviadas al Ejecutivo

En la misma reunión, el Consejo de la Magistratura aprobó enviar al Poder Ejecutivo los candidatos elegidos para cubrir vacantes clave en la justicia. Entre ellos, destaca el concurso para reemplazar a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en la Cámara Federal porteña. Los candidatos seleccionados por concurso son.

Cámara Federal porteña (Sala I - Dos cargos): Primera terna: Fernando Poviña, Agustina Rodríguez y Pablo Yadarola. Segunda terna: Julio Di Giorgio, Cecilia Incardona y Pablo Bertuzzi.

(Sala I - Dos cargos): Juzgado Penal Económico N° 10 (Capital Federal): Ignacio Labadens, María Juliana Márquez y Matías Latino.

(Capital Federal): Ignacio Labadens, María Juliana Márquez y Matías Latino. Juzgado Federal N° 1 de Corrientes : Diómedes Rojas Busellato, Juan Carlos Vallejos y María del Carmen Mareco.

: Diómedes Rojas Busellato, Juan Carlos Vallejos y María del Carmen Mareco. Juzgado Federal N° 2 de La Plata : María Carolina Terrier, Mirta Martínez y Pedro Bancoff.

: María Carolina Terrier, Mirta Martínez y Pedro Bancoff. Cámara Civil y Comercial Federal (Capital Federal - Cuatro cargos): Terna 1: Ignacio Rebaudi Basavilbaso, Alejandro Nobili y Juliana Kina. Terna 2: Camilo Almeida Pons, Silvia Pfarherr y Javier Pico Terrero. Terna 3: Silvina Bracamonte, Alejandro Laje y Marcelo Gota. Terna 4: José Cassinerio, Fernando Oltra Santa Cruz y Sofía Hernández Saint Jean.

(Capital Federal - Cuatro cargos): Juzgados Federales de Santa Fe: Se aprobaron seis ternas para cubrir juzgados de garantías en las ciudades de Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto.

Por otra parte, el plenario frenó el archivo de una denuncia por violencia de género contra el juez federal de Mendoza, Pablo Salinas. La decisión se tomó tras el pedido explícito de las cuatro juezas denunciantes, Paula Marisi, Gretel Diamante, Eliana Rattá Rivas y María Carolina Pereira, quienes solicitaron ser escuchadas por la Comisión de Disciplina antes de que se dicte una resolución definitiva.