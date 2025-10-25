Lourdes Fernández escribió tras la detención de su pareja y las denuncias de violencia: "Es muy doloroso y complicado explicar lo sucedido"

La cantante de Bandana planteó que se dijeron cosas "fuera de contexto". Se investiga si su anterior pareja cometió hechos de violencia de género.

Mientras Leandro García Gómez continúa detenido bajo la investigación de haber cometido hechos de violencia de género , Lourdes Fernández, cantante de Bandana, publicó en sus redes sociales un comunicado para plantear su postura entre "tantas cuestiones confusas". "Es muy difícil, muy doloroso y muy complicado poder explicar todo lo sucedido", remarcó.

" Todos saben que muchas veces traté de remontar una relación por amor , pero a veces no se puede por más que una intente una y otra vez", continuó la artista, que admitió que "lograr revincularse desde lo lindo que vivimos fue nuestro objetivo, ya que somos dos buenas personas, pero la suma de muchos sucesos dolorosos me llevan a tomar decisiones drásticas". "Nadie nos enseña a amar" , remató.

Además, apuntó que entiende a sus familiares y amistades por involucrarse en el caso, " pero algunas cuestiones y hechos están fuera de contexto" . Así fue que apuntó contra "supuestas amigas sabiendo cosas mías que no son reales".

Por otro lado, aseguró estar "contenida y acompañada", a pesar de estar cursando un cuadro de faringitis. "Mi único objetivo es cumplir con la vuelta de Bandana que me tiene muy entusiasmada y quiero curar mi garganta para poder hacer lo que mejor sé hacer", concluyó.

Cómo fue el operativo que permitió encontrar a Lourdes de Bandana

La cantante Lourdes Fernández de Bandana, fue encontrada durante un allanamiento en el departamento de su exnovio Leandro García Gómez, ubicado en Palermo. El operativo, ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47, permitió localizar a la artista y culminó con la detención de su expareja, acusado de violencia de género.

operativo-lourdes-bandana El exnovio de Lourdes fue detenido.

El procedimiento tuvo lugar este jueves por la noche, cuando más de 15 efectivos de la Policía de la Ciudad, con apoyo de Policía Científica y el SAME, ingresaron al edificio de la calle Ravignani al 2300. Según trascendió, la orden judicial autorizaba a revisar todo el edificio, desde las bauleras, cocheras, espacios comunes y el tercer piso, y hacer uso de la fuerza si fuera necesario, incluyendo la participación de un cerrajero.

Según consta en el expediente judicial, la mamá declaró que el 4 de octubre habría mantenido el último contacto personal con Lourdes. En esa oportunidad la cantante estaba nerviosa y con lesiones en la cara y en la cabeza. “Me caí de una escalera”, le habría dicho Lourdes a su mamá.

Testimonios de amigas confirmaron que la cantante sonaba temerosa en sus últimas comunicaciones, mientras su expareja ejercía control y aislamiento social. Ante esos indicios, el juez Santiago Bignone concluyó que era indispensable un allanamiento urgente para determinar el paradero y estado de salud de Lourdes.

Finalmente, Lourdes fue encontrada en el interior del departamento de García Gómez, visiblemente alterada y en condiciones vulnerables. Su expareja intentó escapar, pero fue reducido y detenido por la policía.