Tenso cruce en el juicio por la muerte de Diego Maradona entre Agustina Cosachov y Nancy Forlini

El hecho tuvo lugar luego de que detectaran contradicciones en sus declaraciones. El conflicto principal se vincula al tratamiento del astro argentino luego de su última cirugía.

El juicio que investiga la muerte de Diego Armando Maradona sumó este martes uno de los momentos más tensos desde el inicio del proceso. Las imputadas Agustina Cosachov y Nancy Forlini protagonizaron un fuerte careo ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro , donde confrontaron versiones sobre las prestaciones médicas que se solicitaron para la internación domiciliaria del exfutbolista.

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La audiencia giró en torno a una serie de contradicciones señaladas por la defensa de la psiquiatra , encabezada por el abogado Vadim Mischanchuk , quien pidió formalmente la medida para esclarecer diferencias en los testimonios de ambas profesionales.

El primer punto de conflicto estuvo vinculado a los requerimientos realizados para la atención de Maradona tras su externación de la Clínica Olivos .

Mischanchuk sostuvo que existían diferencias entre lo declarado por Forlini y lo afirmado por Cosachov respecto de si se había solicitado una verdadera internación domiciliaria o únicamente las prestaciones detalladas en el acta de externación.

Consultadas por el juez Alberto Gaig, ambas ratificaron sus declaraciones previas y decidieron ampliar sus explicaciones. Forlini aseguró que nunca recibió documentación que acreditara los pedidos que Cosachov afirma haber realizado.

“La doctora argumenta que solicitó una internación domiciliaria. Yo quiero decirle que nunca me llegó ese papel, que no lo presentó en la reunión. El primer pedido me llega el día 11 cuando usted firma el acta de externación, ustedes se hicieron responsables de esa situación”, expresó.

Además, cuestionó la oportunidad en la que se realizaron esos pedidos y sostuvo que solamente tuvo acceso a la solicitud de acompañante terapéutico y enfermería permanente.

La respuesta de Cosachov

La psiquiatra rechazó los planteos y afirmó que los requerimientos existieron desde varios días antes de la externación. “No tengo nada en contra de vos, Nancy. Pero no me parece para nada llamativo que digas lo mismo que Charovsky. Yo puedo justificar por qué hice el pedido del 4 de noviembre”, respondió.

Cosachov insistió en que realizó las solicitudes correspondientes y sostuvo que la falta de recepción de la documentación no fue responsabilidad suya.

“No es mi responsabilidad que no te haya llegado. Yo el día 4 lo pido, se sostiene en todas las reuniones. El 11 mandan un mail con las mismas prestaciones que yo mando el 4”, afirmó.

La médica también cuestionó la confianza depositada en la cobertura médica y aseguró que nunca imaginó que las prestaciones finalmente no serían brindadas. “¿Cómo voy a pensar que no le van a dar todo a un paciente VIP?”, planteó.

La discusión sobre el médico clínico

Otro de los puntos centrales del careo estuvo relacionado con la incorporación de un médico clínico en el esquema de atención domiciliaria.

Según la defensa de Cosachov, Forlini había declarado anteriormente que únicamente se había solicitado un médico clínico interconsultor, mientras que la psiquiatra sostuvo que también se pidieron otras especialidades y recursos médicos. “Siempre se insistió con el médico clínico”, manifestó Cosachov.

La imputada sostuvo además que la necesidad de contar con un profesional clínico respondía a que tanto ella como Leopoldo Luque entendían que la situación excedía sus especialidades médicas.

“Con Luque necesitábamos un clínico porque esto excedía nuestra especialidad”, señaló. Forlini mantuvo una postura completamente diferente y afirmó que desde el comienzo entendió que Luque y Cosachov eran los responsables del seguimiento médico.

“Vos me dijiste que ustedes eran el equipo tratante, que todo lo ibas a hablar con Luque y que ustedes estaban a cargo del paciente”, sostuvo. Según explicó, esa circunstancia justificó que Swiss Medical no incorporara un médico clínico propio dentro del esquema de atención.

“A mí no me pareció incoherente que ustedes se hicieran cargo”, agregó. La coordinadora también recordó una conversación en la que incluso les recomendó sumar un profesional de confianza para afrontar posibles complicaciones médicas.

diego maradona El principal debate se relaciona a los últimos días de Maradona. Archivo

Cosachov insistió durante el intercambio en que nunca solicitó un médico interconsultor, sino un clínico que formara parte activa de la atención. “Quiero aclarar que no se pidió un interconsultor, sino un clínico”, remarcó. La psiquiatra sostuvo además que si efectivamente hubiera existido una figura de interconsulta, los informes médicos deberían haber llegado al equipo tratante, algo que, según afirmó, nunca ocurrió.

“Si yo hubiera sido tratante me tuvo que haber llegado el informe”, señaló. Pese a las explicaciones de ambas profesionales, ninguna modificó su versión y las diferencias continuaron sin resolverse ante el tribunal.

Los cuatro puntos cuestionados por la defensa

Antes del careo, Mischanchuk había enumerado las principales contradicciones detectadas entre ambos testimonios que llevaron al tenso careo.

Según el abogado, las diferencias giraban en torno a los pedidos concretos realizados para la internación domiciliaria, la solicitud de médicos clínicos y neurólogos, los motivos de una reunión realizada por Zoom y la existencia de requerimientos vinculados a equipamiento médico y ambulancias.

El juez Gaig reconoció la existencia de contradicciones y habilitó la realización del careo, aunque recordó que Forlini no estaba obligada a declarar ni responder preguntas.

Continúan las audiencias

Mientras avanzan las declaraciones, el juicio continúa centrado en reconstruir las decisiones médicas adoptadas durante los últimos días de vida de Maradona.

Durante la misma jornada también fueron convocados a declarar Víctor Stinfale, histórico abogado y amigo del exfutbolista, y Mariano Perroni, coordinador de enfermería e imputado en la causa, quien decidió brindar declaración por primera vez desde el inicio del debate oral.

Perroni, al igual que Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Nancy Forlini, Pedro Di Spagna, Carlos Díaz y Ricardo Almirón, enfrenta una acusación por homicidio simple con dolo eventual, delito que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión.