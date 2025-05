Eliminación de impuestos a los celulares: los precios en la Argentina, en el exterior y cuánto costarán tras las medidas del gobierno de Javier Milei

celulares-smartphone Los celulares llegarán a costar un 19% menos en enero de 2026. Unsplash

"Se estima que los precios de los productos electrónicos importados se reducirán alrededor de un 30%. Esta reducción equiparará su valor en Argentina con los países vecinos y bajará también los precios de los productos provenientes de Tierra del Fuego”, aclararon.

Los precios de los celulares en Argentina y en el exterior

Los datos oficiales evidenciaron la distancia actual de precios entre Argentina y otros países. Un celular 5G de alta gama cuesta u$s2.566 en territorio argentino, mientras que su valor baja a u$s1.290 en España, u$s1.147 en Chile, u$s1.143 en el Reino Unido y u$s1.011 en Estados Unidos.

En ese marco, la firma MacStation, reconocida por distribuir productos de Apple en el país, ejemplificó cómo impactará la reducción de aranceles en el precio de un iPhone 16 Pro Max de 256GB.

Actualmente cuesta $2.630.000 en 6 cuotas o $2.125.244 al contado. Carga un 16% de aranceles, 19% de impuesto interno y 1,6% de costos de transporte. Desde el lunes, bajará a $2.288.100 en 6 cuotas o $1.848.962 en efectivo, con arancel reducido al 8%.

Finalmente, desde enero de 2026 costará $2.138.190 en 6 cuotas o $1.727.823 al contado, con arancel 0%. Esto representa una baja total del 19% en el precio final del dispositivo en apenas un año y medio.

Según detalló el vocero presidencial, Manuel Adorni, la misma se realizará en dos etapas y la reducción impositiva finalizará el 15 de enero de 2026.

En detalle, la medida - que todavía no fue publicada - prevé una reducción del 16% al 8% en las importaciones de celulares. Adicionalmente, Adorni también adelantó que "se bajarán los impuestos internos que pagan los celulares, televisores y aires acondicionados importados del 19 al 9,5%, y para los producidos en Tierra del Fuego, del 9,5% al 0%”.

La medida fue confirmada este martes en conferencia de prensa, donde también se encontraba presente el ministro de Economía, Luis Caputo. La misma será efectiva desde la publicación en el Boletín Oficial, que según detalló Adorni esta prevista "para jueves o viernes" de esta semana.