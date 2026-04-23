Colectivos en el AMBA: circulan hasta 40% menos unidades por la suba del combustible

El estudio advirtió que la oferta del servicio cayó con más fuerza en las líneas interjurisdiccionales y bonaerenses. Según calcula, si el mayor costo se trasladara a los usuarios, el boleto debería subir otro 16%.

La oferta de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se redujo un 30% respecto del nivel operativo habitual, en medio del fuerte incremento del costo del combustible. La caída fue todavía más profunda en los servicios interjurisdiccionales a cargo de Nación y en los de la provincia de Buenos Aires, donde llegó al 40% .

El dato surge del Reporte de Tarifas y Subsidios Nº 37 , elaborado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP , dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA . Según el informe, la merma fue parcialmente compensada por las líneas que circulan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires , que registraron una baja menor, del 5% .

El trabajo atribuyó la contracción de la oferta al salto del combustible, en un contexto marcado por la guerra en Irán, aunque también remarcó que detrás del fenómeno aparecen problemas estructurales del sistema. De hecho, la flota operativa de marzo de 2026, antes del recorte de servicios, ya era 12% menor que la de 2019, con 2.359 coches menos .

El informe señaló que la discusión de fondo es fiscal: para compensar el mayor costo del combustible se necesitaría una inyección adicional de subsidios por $17.500 millones mensuales . Esa diferencia aparece porque las compensaciones vigentes fueron calculadas con un valor del combustible de $1.744 por litro , mientras que el precio de mercado supera los $2.100 .

Según el cálculo del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), esa carga se distribuiría entre las tres jurisdicciones: $1.750 millones corresponderían a CABA, $7.595 millones al Estado nacional y $8.155 millones a la Provincia de Buenos Aires. Si el incremento se trasladara por completo a los pasajeros, la tarifa debería subir alrededor de 16% adicional a los aumentos ya previstos.

El estudio también comparó los valores actuales del transporte. El boleto mínimo entre la Ciudad y el Gran Buenos Aires se ubica en $700, mientras que las líneas exclusivas de CABA cuestan $715 y las del Gran Buenos Aires, $871. En tanto, el boleto mínimo de trenes en el AMBA es de $280 y el subte asciende a $1.414.

En paralelo, el reporte marcó que el boleto promedio del interior del país llegó a $1.526 en marzo de 2026, tras el salto registrado desde la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior. Medidas en términos reales, las tarifas del AMBA se acercan a los niveles de 2019, mientras que las del interior los superan en 45%.

Desde 2023, las compensaciones al transporte del AMBA para colectivos y subte acumulan una baja real del 34%, en un período en el que las tarifas tuvieron aumentos de entre 1.200% y 1.668%, según el tipo de servicio analizado.