En Chaco, un jugador de fútbol se desplomó y falleció en pleno partido

Inmediata atención médica al jugador, pero sin resultados

El protocolo de emergencia se activó de forma automática. El jugador fue trasladado rápidamente en un vehículo particular al hospital de Machagai, situado a pocas cuadras del estadio. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, no fue posible salvarle la vida. El diagnóstico oficial determinó que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio no traumático.