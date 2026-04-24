De manejar un taxi a tener una fortuna de 9 mil millones de dólares: la historia de Bruce Kovner

Este hombre pasó de un empleo común a ser el dueño de uno de los patrimonios más grandes del mundo.

Es poco frecuente que orígenes humildes desemboquen en fortunas de miles de millones de dólares . Estos casos excepcionales desafían la lógica del mercado, dominada habitualmente por herederos de grandes sumas o gestores de corporaciones tradicionales. Por eso, la historia de Bruce Kovner se destaca entre los multimillonarios.

El empresario encontró la manera de hacer rendir el capital como pocos, protagonizando una transición atípica que lo llevó del asiento de un taxi en Nueva York y los conservatorios de música a la cima del mundo de los negocios. Su historia representa una ruptura con el molde del inversionista convencional, demostrando que la visión estratégica puede surgir en los entornos menos pensados.

Kovner pasó de un simple empleo y estudios alejados de los negocios, a ser un empresario muy respetado en su sector.

Nacido en Brooklyn el 27 de febrero de 1945, Bruce Kovner estudió economía política en Harvard , aunque no terminó su doctorado. En aquellos años, su vida transcurría lejos de los mercados. Además de su paso por la universidad, trabajó como taxista en la Gran Manzana y estudió música en Juilliard.

Este arranque es clave para entender que su ingreso a las finanzas no fue el de alguien formado en ese ambiente. No entró a Wall Street heredando una firma ni contó con una gran estructura detrás. Su carrera tomó forma cuando decidió probar suerte en los mercados a los 32 años, una edad tardía para el sector, con apenas 3.000 dólares obtenidos de un préstamo con tarjeta de crédito.

Su primera operación relevante fue en futuros de soja y le dejó una ganancia de 40 mil dólares. Tiempo después, el propio Kovner describió esa jugada como una forma peligrosa de empezar, justamente a que fue un acierto demasiado grande y rápido para un principiante. Tras ese inicio, se incorporó a Commodities Corporation bajo la tutela de Michael Marcus, donde construyó el método que lo acompañaría siempre: lectura macroeconómica, control estricto del riesgo y disciplina para cortar pérdidas.

La explosión como inversionista y el inicio de su fortuna

La etapa decisiva comenzó en 1983 con la fundación de Caxton Associates. El fondo se especializó en operaciones macro, es decir, apuestas basadas en grandes movimientos de la economía mundial como tasas de interés, divisas, inflación y política monetaria. En lugar de enfocarse en empresas puntuales, Kovner trabajó con una lógica global.

Bajo su conducción, Caxton ganó prestigio por combinar excelentes resultados con un riguroso manejo del riesgo. El fondo promedió retornos anuales cercanos al 21% durante sus primeros 28 años y, en su punto máximo, llegó a administrar más de 14.000 millones de dólares. La firma se consolidó gracias a su regularidad, un factor poco común en una industria donde muchos fondos desaparecen tras unos pocos años exitosos.

Su estilo de inversión tuvo una identidad marcada por la obsesión con el riesgo. Una de sus reglas más citadas es simple: controlar la pérdida antes de pensar en la ganancia. Este enfoque, más analítico que espectacular, fue la base de su éxito. En 2011 se retiró formalmente de la gestión directa, consolidado ya como uno de los gestores más respetados de su generación.

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El patrimonio actual de Bruce Kovner

Actualmente, el patrimonio neto de Bruce Kovner se estima en 8.6 mil millones de dólares. Esta cifra lo mantiene en el grupo de los principales multimillonarios del mundo, incluso después de haberse retirado de la gestión activa hace más de una década.

En los últimos años, se enfocó en la filantropía a través de la Kovner Foundation, apoyando proyectos educativos, instituciones culturales e investigación de políticas públicas. Su patrimonio también se refleja en activos inmobiliarios: junto a su esposa, Suzie Fairchild, adquirió propiedades en Nueva York, Florida y California.

En 2021, puso a la venta "Sanctuary at Loon Point", un complejo oceánico en California, por 160 millones de dólares. En 2022, trascendió que Ellen DeGeneres y Portia de Rossi adquirieron dos de esas parcelas por 70 millones.