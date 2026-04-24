La dura sanción de la UEFA al argentino Gianluca Prestianni: ¿se pierde el Mundial 2026?

La UEFA le pidió a la FIFA que la penalización se aplique a nivel global.

Gianluca Prestianni fue sancionado por la UEFA por conducta discriminatoria tras un cruce con Vinícius Júnior durante el partido del 17 de febrero entre el Benfica y el Real Madrid en la Champions League.

La suspensión incluye seis fechas : tres son de cumplimiento efectivo, mientras que las otras quedaran en periodo de prueba por dos años. Según el informe, el castigo no responde a una acción racista, como se especuló en un primer momento, sino a expresiones de carácter homofóbico .

Además, el organismo pidió a la FIFA que la penalización se aplique a nivel global . Si se aprueba, el delantero no podría jugar con la Selección Argentina y su presencia en el Mundial 2026 quedaría comprometida.

Por qué sancionaron a Gianluca Prestianni

La UEFA resolvió suspender a Gianluca Prestianni por un total de seis partidos oficiales tras determinar que incurrió en una "conducta discriminatoria" durante los play-off de la Champions League.

La decisión fue tomada por el Comité de Control, Ética y Disciplina luego de analizar pruebas audiovisuales y testimonios vinculados al cruce que el argentino protagonizó con Vinícius Júnior.

"Suspender al jugador del SL Benfica, Gianluca Prestianni, por un total de seis (6) partidos oficiales de clubes y/o selecciones nacionales de la UEFA para los que de otro modo sería elegible, por conducta discriminatoria (es decir, homofóbica). La suspensión por tres (3) de estos partidos está sujeta a un período de prueba de dos (2) años, a partir de la fecha de la presente decisión", menciona el comunicado.

La sanción ya contempla el partido del 25 de febrero contra en el Real Madrid, en el que el futbolista no participó.

Gianluca Prestianni 2

La investigación se abrió a raíz de las denuncias de Vinícius Júnior sobre insultos racistas durante el desarrollo del partido. Según detalló ESPN, "el jugador argentino del equipo portugués declaró en su testimonio que llamó al delantero brasileño 'maricón' y no 'mono'".

La directiva del Benfica le brindó su apoyo al delantero desde el inicio de la controversia. "No estuve en el campo para saber qué se dijo o no. Creemos en la palabra de nuestro jugador. Conocemos a los jugadores que tenemos en casa. Prestianni es todo, menos racista. Defendemos al jugador. La sentencia no se ha dictado; es solo una suspensión", expresó hace unas semanas el presidente del club, Rui Costa, a los medios "A Bola", "AS" y "Mundo Deportivo".

Gianluca Prestianni

¿Se puede perder el Mundial 2026?

La UEFA elevó formalmente un pedido a la FIFA para que el castigo se extienda a nivel mundial. Si la entidad acepta esta solicitud, Prestianni no podría disputar partidos oficiales con la Selección Argentina mientras esté vigente la sanción.

Esto modificaría por completo su panorama, ya que podría quedarse sin competir en un momento clave previo al Mundial. Su presencia también dependerá de la postura que adopte Lionel Scaloni al momento de definir la lista final.

El delantero todavía tiene instancias legales por delante. Puede apelar dentro de la propia UEFA y, en caso de no obtener una respuesta favorable, recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en busca de una medida cautelar que le permita competir mientras se resuelve la cuestión.

Gianluca Prestianni2

En paralelo, el propio jugador ya se expresó públicamente y rechazó las acusaciones, asegurando que fue sancionado sin pruebas concluyentes.

"Me dolió que me traten de algo que jamás hice, eso fue lo que más me dolió, pero por suerte estoy muy tranquilo de que todos los que me conocen saben la clase de persona que soy yo y eso a mí me basta. Estoy muy tranquilo y agradecido al club, que también me creyó y apoyó en todo sentido, como también mis compañeros, que me lo demostraron puertas adentro, algo que vale mucho más que una historia en Instagram", declaró en una entrevista a "Telefé".