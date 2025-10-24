Encontraron en España una pintura de Pablo Picasso luego de su desaparición y presunto robo







La obra data de 1919, y se le había perdido el rastro cuando era trasladada en el trayecto entre la ciudad de Madrid y la de Granada.

La polícia española logró recuperar un Picasso perdido desde hacía dos semanas. Todo apunta a que no haría sido un robo, pero no se descarta ninguna hipótesis.

La policía española logró recuperar una pintura del pintor español Pablo Picasso, según informaron este viernes autoridades desde Madrid. El pequeño cuadro enmarcado "Naturaleza muerta con guitarra" había desaparecido a principios de mes antes de su presentación prevista en una exposición temporal en el sur de España.





La obra que data de 1919, formaba parte de un cargamento mayor de obras de arte trasladadas de Madrid a Granada. Los organizadores de la exposición habían denunciado la falta de uno de los cuadros el pasado de octubre. Y ahora, este viernes, la policía informó, vía X, que "El cuadro de Pablo Picasso desaparecido, y ya recuperado, podría no haber llegado a subir al camión de transporte que debía trasladarlo."

La policía había registrado el cuadro, propiedad de un coleccionista privado, en la base de datos mundial de Interpol sobre obras de arte robadab, que contiene cerca de 57.000 piezas. Luego de encontrarlo y junto a su anuncio, difundió imágenes de expertos forenses que examinaban el cuadro con trajes y máscaras estériles, cuidados correspondientes para un autentica reliquia.

La Fundación Caja Granada, organizadora de la exposición, dijo que las grabaciones de sus cámaras de seguridad solo mostraban la descarga de 57 obras del vehículo a su llegada, en lugar de las 58 previstas.

