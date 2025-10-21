Robo al Louvre: en cuánto están valuadas las joyas que sustrajeron del museo

La fiscal del caso informó el valor aproximado de las gemas, al tiempo que la investigación está avanzada en cuanto a la identificación de al menos unas cuatro personas que llevaron adelante el hecho.

El Museo del Louvre sufrió un histórico robo el domingo pasado, en el que sustrajeron ocho joyas de la Galería de Apolo. Según informó la fiscal del caso, Laure Beccuau, las gemas tienen un valor de 88 millones de euros.

La fiscal, que describió el robo como "extremadamente espectacular", aseguró que la investigación del robo de las joyas de la corona francesa está avanzada en cuanto la identificación de al menos unas cuatro personas que llevaron adelante el hecho.

Asimismo, Beccuau detalló que, por el momento, "no está descartada" la hipótesis de que una o más personas hayan ayudado a los delincuentes desde adentro del Museo del Louvre.

"Los malhechores que se llevaron estas gemas no ganarán 88 millones de euros si tienen la muy mala idea de desarmar estas joyas ", señaló en diálogo con la cadena RTL. " Quizás podamos esperar que piensen esto y no destruyan estas joyas" , agregó Beccuau sobre la esperanza de las autoridades de recuperar este patrimonio millonario de la corona francesa.

El que ha sido llamado como "el robo del siglo" por la prensa local ha despertado críticas a la administración del histórico museo y al Ministerio de Cultura por no haber protegido suficiente las joyas.

El foco se ha puesto en la seguridad del Louvre, en particular en si las cámaras de seguridad podrían haber fallado, ya que los ladrones accedieron al edificio después de subir con la ayuda de una canasta y un brazo mecánico. Allí, forzaron una ventana del museo, rompieron vitrinas y huyeron con las joyas napoleónicas.

Cómo fue el robo a las joyas del Louvre

La maniobra del robo que sacudió a uno de los museos más visitados en el mundo, empezó cuando los delincuentes se desplegaron con camión de plataforma elevadora y ascendieron hasta una ventana que da al río Sena. Allí pudieron ingresar al museo con herramientas de corte en breves minutos.

Cuando lograron ingresar el emblemático edificio, rompieron dos vitrinas de seguridad de la galería que contiene piezas históricas y se llevaron un total de ocho piezas. Una vez logrado su objetivo, escaparon en motos.

El atraco al Louvre fue catalogado como "el robo del siglo" por la prensa local.

Los investigadores describieron el crimen como de "muy alto nivel de profesionalismo", lo que permite ver que hubo una planificación, un conocimiento del lugar y una ejecución del plan con muy poca presencia policial.

Recuperaron una joya robada

A pesar de que el robo se produjo muy rápido, las fuerzas de seguridad pudieron recuperar una de las piezas que los ladrones se llevaron.

Se trata de la corona de Eugenia de Montijo, la esposa del emperador Napoleón III. La encontraron abandonada y con daños en las cercanías del museo. Sin embargo, los objetos restantes todavía siguen sin ser hallados y las autoridades temen que muchas de las piedras se desmonten o se alteren para dificultar el rastreo de las mismas, lo que podría complicar que las encuentren.