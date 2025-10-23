Un nuevo video del robo en el Museo del Louvre muestra el momento del escape de los ladrones con las joyas

La primera idea de los investigadores fue que se trató de un grupo de cuatro personas que escapó por un montacargas. En el video se ve a dos sujetos a plena luz del día.

Luego del hurto de una serie de joyas en el Museo de Louvre , que pertenecieron a la corona de Francia , se conocieron nuevas imágenes de los que habrían sido los ladrones. El hecho fue organizado por un grupo de cuatro personas y la pérdida significa más de 80 millones de euros.

Se trata de la sustracción de ocho joyas de la Galería de Apolo. Según informó la fiscal del caso, Laure Beccuau, las gemas tienen un valor de 88 millones de euros y describió el robo como "extremadamente espectacular".

El hecho sucedió el pasado domingo 19 de octubre y ahora se conocieron las primeras imágenes que muestran el momento en que los ladrones escapan por uno de los montacargas que utilizaron para acceder a la Galería de Apolo.

Vestidos como empleados de mantenimiento , bajaron a plena luz del día y mientras los turistas esperaban para ingresar al establecimiento, antes de huir en motocicletas.

Tal como sostuvo la Policía francesa, llegaron con una camioneta equipada con un montacargas robado de los utilizados para las mudanzas y dos de los cuatro ladrones subieron hasta un balcón del primer piso.



Allí abrieron con una radial un boquete en el cristal de una puerta y luego fracturaron dos vitrinas en las que había joyas, aprovechando que el museo estaba en obras.

Vestidos como empleados de mantenimiento, bajaron a plena luz del día.

La presidenta del Louvre admitió fallas tras el millonario robo y pidió reforzar la seguridad

Tres días después del espectacular robo que sacudió al Museo del Louvre, su presidenta Laurence des Cars enfrentó al Senado francés y reconoció deficiencias en la seguridad del edificio más visitado del mundo. “El sistema de videovigilancia exterior es insuficiente y necesita una renovación urgente”, aseguró ante los legisladores.

El asalto, ejecutado en apenas ocho minutos, dejó al descubierto la vulnerabilidad del museo que recibe a más de nueve millones de visitantes al año. Ocho piezas históricas, valuadas en más de u$s100 millones, fueron sustraídas de la Galería Apolo, donde se exhiben las joyas de la Corona francesa.

Des Cars explicó que, si bien las alarmas internas se activaron durante el hecho, las cámaras del exterior estaban obsoletas y no cubrían todos los frentes del edificio. En el sector afectado, detalló, solo había una cámara orientada en sentido contrario a la zona del robo.