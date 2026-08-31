Tensión en Flores: fuerte operativo policial por el desalojo de una sinagoga + Agregar ámbito en









El procedimiento se desarrolla en Helguera y Bogotá, donde unas 30 personas de la comunidad judía permanecen dentro del templo junto a un rabino y se oponen al cumplimiento de la resolución judicial.

Fuerte operativo policial en Flores por el desalojo de una sinagoga. Google Street View

Un operativo policial se lleva adelante en una sinagoga ortodoxa de Flores, ubicada en Helguera 270, donde unas 30 personas permanecen dentro del templo mientras se ejecuta una orden de desalojo. Entre ellas se encuentra un rabino.

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La medida fue ordenada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 99, a cargo del juez Camilo Jorge Almeida Pons, en el marco de una disputa por la posesión del inmueble.

El conflicto enfrenta a dos sectores de la comunidad judía por la propiedad del edificio. Uno de los grupos obtuvo un fallo favorable en la Justicia civil que le otorgó la posesión del templo, mientras que el otro, que actualmente ocupa el lugar, se niega a abandonarlo. Según trascendió, quienes permanecen allí cuestionan la operación porque sostienen que el inmueble fue vendido de manera ilegal.

La situación generó un importante despliegue de efectivos en los alrededores de la sinagoga. Hay cuatro patrulleros apostados en la zona y, por el momento, la calle permanece cerrada, por lo que el tránsito se encuentra afectado.

Desalojo de la sinagoga de Flores: hubo diálogo y no se registraron incidentes Durante el procedimiento, un Oficial de Justicia ingresó en contacto con las personas que estaban dentro del templo para intentar evitar que la situación derivara en un conflicto. Luego de dialogar con ambas partes, se acordó otorgar un “tiempo prudencial” para que los fieles pudieran finalizar sus rezos antes de continuar con la ejecución de la orden judicial.

Según informó la Policía de la Ciudad, el objetivo es cumplir con la decisión de la Justicia y, al mismo tiempo, respetar las prácticas religiosas de quienes se encuentran en el lugar. Hasta el momento, no se registraron enfrentamientos ni hechos de violencia. De acuerdo con lo informado, al comienzo hubo resistencia al desalojo, pero después de varias horas las personas que permanecían en el templo aceptaron finalizar el rezo de la mañana y permitir que continúe el procedimiento.

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