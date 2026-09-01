Murió apuñalada una vicepresidenta de Bank of America en Times Square + Agregar ámbito en









Erin Piacenti, de 32 años, fue atacada al azar por una mujer que también hirió a un hombre. La agresora murió tras ser baleada por la Policía.

Erin Piacenti, vicepresidenta de Bank of America, fue apuñalada fatalmente en Times Square.

Erin Piacenti, vicepresidenta de Bank of America, murió este lunes tras ser apuñalada en Times Square, en Nueva York. La mujer, de 32 años, fue trasladada de urgencia a un hospital, pero falleció como consecuencia de las heridas. La Policía calificó el ataque como aleatorio y sin motivo aparente.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El episodio ocurrió alrededor de las 16:30, cerca de la intersección de la calle 42 y la Séptima Avenida, una de las zonas más transitadas de Manhattan. La atacante, identificada como Pamela Cisneros, de 49 años, había apuñalado previamente a un hombre de 68 años, quien permanece internado y se encuentra estable.

Cisneros avanzó luego hacia Piacenti y la atacó en el abdomen. Según las autoridades, la agresora llevaba dos cuchillos, que había sacado de una bolsa, y los ataques contra ambas víctimas se produjeron con apenas unos segundos de diferencia. No habría existido una discusión previa ni vínculo entre la atacante y las personas agredidas.

Cómo fue el ataque en Times Square Después de las agresiones, la Policía llegó al lugar e intentó detener a Cisneros. Los agentes utilizaron pistolas Taser, pero no lograron impedir que la mujer avanzara hacia ellos mientras empuñaba los cuchillos. Finalmente, dos efectivos dispararon y la atacante murió.

La comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, señaló que el ataque parecía "random and unprovoked" —aleatorio y no provocado— y que Cisneros tenía antecedentes de episodios vinculados con problemas de salud mental registrados por el NYPD en 2018 y 2019, aunque no tenía antecedentes de arrestos.

Piacenti trabajaba como vicepresidenta de selección de negocios y conflictos de Bank of America. La entidad confirmó su muerte y expresó su conmoción por el hecho. "Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra compañera", señaló el banco en un comunicado citado por Reuters. La víctima vivía en Chester, Nueva Jersey, y se había recibido en la Universidad de Pensilvania y en la Facultad de Derecho de Fordham. Además, había celebrado recientemente su segundo aniversario de casamiento, el 10 de agosto.