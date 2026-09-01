Erin Piacenti, vicepresidenta de Bank of America, murió este lunes tras ser apuñalada en Times Square, en Nueva York. La mujer, de 32 años, fue trasladada de urgencia a un hospital, pero falleció como consecuencia de las heridas. La Policía calificó el ataque como aleatorio y sin motivo aparente.
Murió apuñalada una vicepresidenta de Bank of America en Times Square
Erin Piacenti, de 32 años, fue atacada al azar por una mujer que también hirió a un hombre. La agresora murió tras ser baleada por la Policía.
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El episodio ocurrió alrededor de las 16:30, cerca de la intersección de la calle 42 y la Séptima Avenida, una de las zonas más transitadas de Manhattan. La atacante, identificada como Pamela Cisneros, de 49 años, había apuñalado previamente a un hombre de 68 años, quien permanece internado y se encuentra estable.
Cisneros avanzó luego hacia Piacenti y la atacó en el abdomen. Según las autoridades, la agresora llevaba dos cuchillos, que había sacado de una bolsa, y los ataques contra ambas víctimas se produjeron con apenas unos segundos de diferencia. No habría existido una discusión previa ni vínculo entre la atacante y las personas agredidas.
Cómo fue el ataque en Times Square
Después de las agresiones, la Policía llegó al lugar e intentó detener a Cisneros. Los agentes utilizaron pistolas Taser, pero no lograron impedir que la mujer avanzara hacia ellos mientras empuñaba los cuchillos. Finalmente, dos efectivos dispararon y la atacante murió.
La comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, señaló que el ataque parecía "random and unprovoked" —aleatorio y no provocado— y que Cisneros tenía antecedentes de episodios vinculados con problemas de salud mental registrados por el NYPD en 2018 y 2019, aunque no tenía antecedentes de arrestos.
Piacenti trabajaba como vicepresidenta de selección de negocios y conflictos de Bank of America. La entidad confirmó su muerte y expresó su conmoción por el hecho. "Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra compañera", señaló el banco en un comunicado citado por Reuters.
La víctima vivía en Chester, Nueva Jersey, y se había recibido en la Universidad de Pensilvania y en la Facultad de Derecho de Fordham. Además, había celebrado recientemente su segundo aniversario de casamiento, el 10 de agosto.
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