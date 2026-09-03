Operativo contra el contrabando: incautan mercadería por $1.500 millones en Buenos Aires y Misiones + Agregar ámbito en









Tras meses de tareas encubiertas, la Policía de la Ciudad desarticuló parte de una organización transnacional dedicada al contrabando y decomisó productos de múltiples rubros.

La Policía de la Ciudad desbarató una red de contrabando

Un amplio operativo encabezado por la Policía de la Ciudad permitió asestar un golpe a una red internacional de contrabando, con el secuestro de mercadería valuada en más de $1.500 millones. Los procedimientos se realizaron en distintos puntos del conurbano bonaerense y en la provincia de Misiones, tras una investigación que se extendió durante varios meses.

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Las acciones fueron llevadas adelante por la Unidad Técnica Operativa Judicial (UTOJ) junto con el área de investigaciones DIOC, en coordinación con el Ministerio de Seguridad y la Dirección General de Aduanas. Los allanamientos, ordenados por la Justicia en lo Penal Económico, apuntaron a desarticular una estructura dedicada al ingreso, acopio y distribución de productos ilegales.

El caso se inició en octubre de 2025, cuando tareas de ciberpatrullaje detectaron publicaciones en redes sociales que ofrecían artículos falsificados o de origen dudoso. A partir de allí, los investigadores lograron reconstruir el circuito logístico de la banda.

Las acciones fueron llevadas adelante por la Unidad Técnica Operativa Judicial (UTOJ) junto con el área de investigaciones DIOC, en coordinación con el Ministerio de Seguridad y la Dirección General de Aduanas. En la provincia de Buenos Aires, los efectivos identificaron dos galpones en San Martín y Lomas del Mirador, utilizados como centros de acopio. Desde allí, la mercadería era distribuida a comercios, ferias informales y plataformas digitales.

Durante los procedimientos se incautaron 918 neumáticos, además de indumentaria, calzado, productos electrónicos, perfumes, lentes, cámaras de seguridad, celulares y artículos de bazar, entre otros. También se secuestraron vehículos utilizados para la logística, incluyendo camiones y camionetas.

Ruta ilegal desde Paraguay y despliegue en Misiones La investigación también se extendió hasta Puerto Iguazú, donde se detectó que la mercadería ingresaba al país por pasos no habilitados desde Paraguay. Desde allí, era trasladada en camiones hacia Buenos Aires. En esa provincia, los operativos permitieron decomisar productos por más de $400 millones, lo que elevó el total incautado a $1.500 millones. Además, se secuestró un camión tractor con semirremolque que formaba parte de la estructura logística. Para no alertar a la organización, los agentes trabajaron con vehículos trasladados desde la Ciudad de Buenos Aires y operaron a distancia de los puntos investigados. Todo lo secuestrado fue trasladado a depósitos fiscales, donde quedó a disposición de la Justicia. El operativo deja al descubierto la escala y organización de estas redes ilegales, que combinan contrabando, falsificación de marcas y distribución en múltiples canales dentro del país.