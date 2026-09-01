Una bebé murió de un tiro en Lanús y su mamá está grave: detuvieron al tío y buscan el arma + Agregar ámbito en









La mamá tiene 18 años y fue trasladada a una UPA de Villa Diamante. La beba sufrió una herida de arma de fuego en la zona abdominal y murió poco después.

La investigación quedó a cargo de la UFI N°8 de Avellaneda-Lanús, que busca establecer las circunstancias en las que murió la beba y resultó gravemente herida su mamá. Los Primeros TV

Una beba murió tras ser baleada mientras su mamá, de 18 años, permanece internada en grave estado en Lanús. Por el hecho fue detenido el tío de la menor, de 22, mientras la Justicia intenta determinar cómo ocurrió el episodio y busca el arma utilizada.

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El hecho ocurrió el domingo por la tarde dentro de una casa y la Policía tomó conocimiento luego de que las víctimas fueran trasladadas de urgencia a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Villa Diamante.

La beba había sufrido una herida de arma de fuego en la zona abdominal y murió poco después, pese a los esfuerzos de los médicos. Su mamá, en tanto, recibió un disparo por la espalda y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.

Una bebé murió baleada en Lanús: detuvieron al tío Uno de los principales puntos que intentan esclarecer los investigadores es qué ocurrió dentro de la casa antes de que la beba y su mamá fueran baleadas. Una de las hipótesis, tras los primeros testimonios incorporados a la investigación, sostiene que el acusado manipulaba una pistola cuando se produjo accidentalmente uno de los disparos.

Sin embargo, fuentes judiciales citadas por Diario Conurbano señalaron que habría existido una discusión entre dos hermanos y que el detenido habría efectuado al menos dos disparos, uno de los cuales alcanzó a la joven y otro a la beba. La mecánica del hecho todavía no fue establecida por la Justicia y continúa bajo investigación.

Suponen que habría existido una discusión entre dos hermanos y que el detenido habría efectuado al menos dos disparos. Redes sociales Otro de los interrogantes es el paradero del arma mientras los investigadores preservaron la escena para realizar las pericias; sin embargo, tampoco se encontró evidencia balística. En uno de los procedimientos posteriores fueron secuestrados dos teléfonos celulares y una réplica de arma de fuego, aunque los investigadores determinaron que no sería la utilizada en el episodio. También se realizó otro allanamiento después de que familiares señalaran una casa donde sospechaban que podía haber sido escondida la pistola. El procedimiento dio resultado negativo y el arma continúa sin aparecer. La investigación quedó a cargo de la UFI N°8 de Avellaneda-Lanús, que busca establecer las circunstancias en las que murió la beba y resultó gravemente herida su mamá. Tensión en Flores: fuerte operativo policial por el desalojo de una sinagoga Un operativo policial se lleva adelante en una sinagoga ortodoxa de Flores, ubicada en Helguera 270, donde unas 30 personas permanecen dentro del templo mientras se ejecuta una orden de desalojo. Entre ellas se encuentra un rabino. La medida fue ordenada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 99, a cargo del juez Camilo Jorge Almeida Pons, en el marco de una disputa por la posesión del inmueble. El conflicto enfrenta a dos sectores de la comunidad judía por la propiedad del edificio. Uno de los grupos obtuvo un fallo favorable en la Justicia civil que le otorgó la posesión del templo, mientras que el otro, que actualmente ocupa el lugar, se niega a abandonarlo. Según trascendió, quienes permanecen allí cuestionan la operación porque sostienen que el inmueble fue vendido de manera ilegal. La situación generó un importante despliegue de efectivos en los alrededores de la sinagoga. Hay cuatro patrulleros apostados en la zona y, por el momento, la calle permanece cerrada, por lo que el tránsito se encuentra afectado.

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