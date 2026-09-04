Ofrecen $10 millones por información que permita esclarecer la muerte de un inspector porteño

La recompensa fue establecida por el Ministerio de Seguridad Nacional para quienes aporten datos útiles sobre el fallecimiento de Horacio Pinceti, ocurrido en diciembre de 2017. La investigación lleva más de siete años y no logró determinar si hubo participación de terceros.

El Ministerio de Seguridad Nacional , a cargo de Alejandra Susana Monteoliva , estableció una recompensa de $10 millones para quienes aporten información que permita esclarecer la muerte de Horacio Pinceti , un inspector que falleció en diciembre de 2017 en un edificio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires .

La medida quedó oficializada mediante la Resolución 868/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial. El ofrecimiento se realizará dentro del territorio argentino y estará destinado a aquellas personas que proporcionen datos útiles para avanzar en el esclarecimiento del caso.

Pinceti se desempeñaba como inspector en la Dirección General de Fiscalización de Espacio Público del Gobierno porteño. Según consta en la resolución, murió el 10 de diciembre de 2017, alrededor de la medianoche , en el edificio ubicado en Huergo 941, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La causa tramita ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11 , a cargo del fiscal Daniel Alejandro Togni, bajo la carátula “NN sobre muerte dudosa dam. Pinceti Horacio”.

Desde la Fiscalía señalaron que el expediente fue reservado y archivado el 8 de mayo de este año y remitido a la UFECRI, debido a que no quedaban medidas pendientes por realizar. Sin embargo, remarcaron que no pudo probarse la participación de terceros, aunque tampoco pudo descartarse esa hipótesis .

Una investigación que lleva más de siete años

De acuerdo con los fundamentos de la resolución, la pesquisa presentó una “extrema complejidad” y contempló, entre otras posibilidades, la hipótesis de un homicidio encubierto bajo una falsa apariencia de suicidio.

Durante la investigación se realizaron numerosas diligencias que demandaron un prolongado período de tiempo. Según indicó la Fiscalía, el expediente acumuló más de siete años de investigación sin alcanzar una conclusión unívoca sobre las circunstancias de la muerte.

En ese contexto, la cartera de Seguridad decidió avanzar con el ofrecimiento de una recompensa, en el marco de las facultades previstas por la Ley 26.538 y la normativa que regula el Programa Nacional de Recompensas.

Cómo aportar información

Las personas que cuenten con datos relacionados con el caso podrán comunicarse con el Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos. El canal habilitado para brindar información es la línea gratuita 134.

La resolución establece que el pago de la recompensa se realizará en el Ministerio de Seguridad Nacional o en el lugar que determine la autoridad correspondiente, previo informe sobre el mérito de los datos aportados. Además, la identidad de quien proporcione la información será preservada.

El Gobierno también ordenó a las fuerzas policiales y de seguridad federales difundir el afiche correspondiente a la recompensa, mientras que la Dirección de Comunicación Institucional deberá realizar la difusión de la medida a través de medios de comunicación de circulación nacional.