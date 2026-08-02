Grave accidente en Corrientes: choque múltiple dejó tres heridos por una maniobra peligrosa en la Ruta 14 + Agregar ámbito en









Un automovilista bonaerense intentó adelantar a un camión y terminó impactando con otro transporte de carga que circulaba en sentido contrario, conducido por un ciudadano brasileño.

Un intento de adelantamiento sobre la Ruta Nacional 14, en Corrientes, desencadenó un violento accidente vial.

Un choque múltiple sobre la Ruta Nacional 14, en la provincia de Corrientes, dejó a tres personas heridas, luego de que un automovilista intentara sobrepasar a un camión y perdiera el control del vehículo. La maniobra terminó en un impacto contra otro camión que circulaba en sentido contrario, en el kilómetro 627 de la autovía, cerca de la localidad de Alvear. Todo quedó filmado por una cámara instalada en uno de los camiones involucrados.

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Tras el choque, el conductor del camión embestido detuvo la marcha para asistir a los heridos, mientras que otro camionero que circulaba por la zona redujo la velocidad y dio aviso a las autoridades. Poco después arribaron al lugar efectivos de la Policía de Corrientes, personal médico, peritos viales y agentes de Gendarmería Nacional, quienes desplegaron un operativo para atender a las víctimas y ordenar el tránsito.

Al menos una persona fue trasladada al hospital local, donde permanece internada en observación. El resto de los heridos recibió atención médica en el lugar.

El video que muestra el hecho. Cómo fue la maniobra que desencadenó el accidente en la Ruta 14 Según las primeras reconstrucciones, un Renault Logan blanco, conducido por un hombre oriundo de la provincia de Buenos Aires, circulaba detrás de un camión y decidió sobrepasarlo. En ese momento, un segundo camión, manejado por un ciudadano brasileño, avanzaba por el carril contrario. El auto habría rozado el lateral del primer camión, perdió estabilidad y quedó atravesado en la calzada, sin margen para esquivar al vehículo que venía de frente.

Producto del impacto, uno de los camiones volcó sobre la ruta y el Renault Logan terminó despistado en la banquina. Las imágenes muestran, además, que una de las ruedas del auto se desprendió con la fuerza del choque y rodó varios metros por el asfalto hasta quedar al costado de la ruta.

Las autoridades trabajan ahora en las pericias para determinar con precisión cómo se desencadenó la maniobra.

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