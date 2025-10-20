En medio de una rutina que no da tregua, los feriados aparecen como salvavidas para cortar con el cansancio. Aunque octubre ya suma varios descansos, hay uno que pocos tienen en el radar y podría cambiar la agenda de muchos bonaerenses: el 22 de octubre promete una pausa inesperada.
Calendario de feriados 2025: la sorpresiva fecha de octubre que te dará un respiro a mitad de semana
Octubre trae una sorpresa en el calendario de feriados: un día no laborable que solo aplica en ciertas zonas y corta la semana con aire renovado.
A diferencia de los feriados nacionales, esta jornada especial responde a celebraciones locales. Por eso, solo ciertos municipios de la provincia de Buenos Aires podrán disfrutar de este mini descanso a mitad de semana. Una buena excusa para hacer planes sin salir demasiado lejos.
A qué se debe el feriado del 22 de octubre de 2025
El 22 de octubre no figura en el calendario nacional, pero en el partido de Chivilcoy se transforma en una fecha clave. Ese día se conmemora el aniversario fundacional de la ciudad, motivo suficiente para declarar la jornada como no laborable.
Como ocurre en otras localidades bonaerenses, cada aniversario fundacional habilita un feriado exclusivo para los vecinos del distrito. Esto permite mantener viva la identidad local y brindar un respiro en medio de la vorágine del año.
Quienes vivan o trabajen en Chivilcoy podrán aprovechar el descanso para escapadas cortas, actividades en familia o simplemente para cortar la semana con algo de aire fresco. Una fecha que, aunque pase desapercibida para muchos, suma valor en la agenda de quienes están cerca.
Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles de 2025
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
- Jueves 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2025
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)
