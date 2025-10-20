Cuánto falta para el feriado de noviembre 2025 que se convierte en un nuevo fin de semana largo

El próximo fin de semana largo será por el Día de la Soberanía Nacional, con feriado trasladado al lunes 24 según el calendario 2025.

Además de las múltiples fechas de conmemoración, el calendario laboral trae oportunidades para planificar descansos y escapadas fugaces: los feriados nacionales . En este contexto, el próximo asueto nacional adquiere un doble valor porque, por un lado representa una fecha de la memoria nacional y por el otro se configura como un fin de semana extendido que muchos utilizan para viajar o descansar.

Es importante conocer, además de qué se conmemora, el cuándo y bajo qué modalidad (puede ser inamovible, trasladable o puente), sobre todo para los empleadores, los trabajadores, los estudiantes y las familias. A continuación, presentamos la fecha del próximo feriado significativo, cómo será el fin de semana largo que lo rodea y un repaso general del calendario de feriados nacionales 2025 .

El Día de la Soberanía Nacional conmemora la histórica Batalla de la Vuelta de Obligado, que ocurrió el 20 de noviembre del año 1845, cuando la Confederación Argentina resistió a la intervención de las flotas anglo-francesas en el río Paraná.

A pesar de que militarmente la batalla se perdió, la resistencia que lideró Lucio Norberto Mansilla fue un símbolo de independencia y de orgullo nacional, ya que las fuerzas argentinas quisieron impedir al enemigo su avance de manera heroica.

Años más tarde, los tratados Arana-Southern (1849) y Arana-Lepredour (1850) confirmaron la soberanía argentina sobre sus ríos. La fecha fue declarada Día de la Soberanía Nacional en 1974 y se convirtió en feriado nacional durante el Bicentenario de la Revolución de Mayo, en 2010.

En el 2025, esta fecha aparece como feriado nacional trasladable al lunes 24 de noviembre para facilitar que se convierta en un nuevo fin de semana largo.

Cómo será el fin de semana largo de noviembre 2025

Según el calendario oficial, establecido por la Ley 27.399, el fin de semana largo que se vincula al feriado del 20 de noviembre, se extiende desde el viernes 21, que es considerado día no laborable con fines turísticos, hasta el lunes 24 de noviembre, fecha a la que se traslada el Día de la Soberanía Nacional. El gobierno tomó la medida de añadir un día no laborable con el objetivo de reactivar la economía y promover el movimiento interno.

Esto genera un bloque de cuatro días que genera un fin de semana XL de descanso para gran parte del país y lo convierte en un momento adecuado para viajar, celebrar actividades de ocio o simplemente descansar de la rutina diaria.

Calendario de feriados nacionales 2025

