Sorpresivo fin de semana largo en Buenos Aires: por qué es feriado el 17 de octubre







Los feriados locales abren la puerta a escapadas rápidas: el 17 de octubre, Luján suma un día libre ideal para desconectar y redescubrir la zona.

Luján celebra su aniversario fundacional con un feriado local que transforma el viernes 17 de octubre en una oportunidad perfecta para una escapada. Pixabay

Cortar la rutina con una escapada siempre tienta, pero cuando los feriados sorprenden, la oportunidad se vuelve irresistible. Esta vez, el calendario ofrece un fin de semana largo en la provincia de Buenos Aires, donde muchos ya planean moverse y aprovechar el descanso extra para cambiar el ritmo y sumar una experiencia diferente.

El próximo viernes 17 de octubre, algunos municipios tendrán jornada no laborable. Esta medida generará un movimiento interesante en el turismo local, ideal para quienes buscan una escapada sin alejarse demasiado.

salidas Feriados como el del 17 de octubre en Luján impulsan el turismo cercano y reactivan la economía con propuestas culturales y descansos inesperados. Pixabay

Por qué es feriado el 17 de octubre de 2025 En el calendario oficial de feriados locales, el 17 de octubre figura como día no laborable en el partido de Luján, debido a la celebración de su aniversario fundacional. Este tipo de feriados aplica solo dentro del distrito, pero impacta en la actividad económica y el movimiento regional.

Quienes viven en Luján o trabajan en organismos del municipio contarán con un día libre. El festejo rinde homenaje a la historia del partido, que creció junto al turismo religioso y se consolidó como un polo cultural y patrimonial de la provincia.

Aunque no se trata de un feriado nacional, este tipo de fechas genera un efecto inmediato: incremento en reservas de alojamientos, más visitas a atractivos turísticos y una agenda de actividades especiales impulsadas por el municipio para vecinos y visitantes. Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

