Un descanso inesperado: el Gobierno decretó feriado para el 16 de octubre 2025

Pese a los pocos feriados en su calendario, octubre trae una gran novedad que le dará un día de descanso a varios.

Octubre trae un día más de descanso a nivel local en su calendario de feriados. Freepik

A nivel nacional, octubre es uno de los meses que cuenta con un día de descanso en su calendario de feriados. Muchos revisan para saber si habrá o no la oportunidad de gozar de otra jornada de descanso, y si bien hubo muchas especulaciones, finalmente habrá un grupo de favorecidos.

Si bien no abarcará todo el país, este asueto les permitirá a varias personas la oportunidad de poder tener durante la semana una jornada no laborable para poder llegar con más energías al fin de semana.

Por qué es feriado el 16 de octubre de 2025 Cabe remarcar que no estará en el calendario de feriados a nivel nacional, pero sí afectará a una localidad de la Provincia de Buenos Aires. El jueves 16 de octubre Laguna Alsina, del partido de Guaminí, tendrá su celebración patronal.

Esto no afectará a quienes trabajen en el sector privado y serán sus empleadores los que decidirán si tendrán una jornada normal o podrán disfrutar del asueto. Por su parte, los empleados del sector público tendrán la chance de descansar.

Los feriados restantes de 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

