El último fin de semana largo de octubre: el sorpresivo feriado que te dará un descanso extra







El feriado del 31 de octubre ofrece una pausa ideal para escapadas o relax, con impacto positivo en el turismo y el comercio local.

El feriado del 31 de octubre se transforma en una excusa perfecta para desconectar, viajar o disfrutar de un merecido descanso antes de noviembre. Pixabay

Octubre se despide con una sorpresa que alegra a más de uno: un feriado inesperado cae justo al final del mes. Este extra en el calendario permite planear una escapada, aprovechar promociones o simplemente disfrutar de un descanso sin obligaciones laborales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este tipo de jornadas no solo generan alivio, sino que también reactivan el consumo, el turismo y la economía local. En varios distritos de la provincia de Buenos Aires, la fecha cobra relevancia por motivos históricos que invitan a conocer más sobre sus tradiciones.

feriados.webp El feriado local del 31 de octubre se suma como una oportunidad inesperada para cortar la rutina y disfrutar un fin de semana largo en Buenos Aires. cnn en español

Por qué es feriado el 31 de octubre de 2025 El viernes 31 de octubre se convierte en un día especial para los habitantes de Benito Juárez, en la provincia de Buenos Aires. Esa jornada se declara como feriado local en conmemoración del aniversario fundacional del partido.

Estos feriados locales, aunque no afectan a todo el país, otorgan a los residentes la posibilidad de organizar actividades culturales, eventos conmemorativos y celebraciones que fortalecen la identidad de la comunidad. En este caso, la fecha brinda además la posibilidad de extender el fin de semana con un merecido descanso.

Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

Temas Feriados