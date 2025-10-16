Por qué el 20 de octubre 2025 es feriado: se decretó un fin de semana largo sorpresa







Algunas localidades de la provincia de Buenos Aires celebran aniversarios fundacionales y tendrán descanso el lunes 20 de octubre, creando un nuevo fin de semana largo.

Algunas localidades de la provincia de Buenos Aires tendrán un fin de semana largo a mediados de octubre.

Octubre suele ser un mes intenso: se asoma el cierre del año, la primavera pide salir, y muchos miran el calendario buscando la próxima escapada. Lo que pocos saben es que el lunes 20 de octubre de 2025 será feriado en distintas zonas de la provincia de Buenos Aires, dando pie a un descanso extra para algunos afortunados.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Aunque no figura en el calendario nacional, esta jornada fue decretada como no laborable por distintos municipios bonaerenses con motivo de celebraciones locales. En un contexto donde los fines de semana largos son oro para el turismo interno y el bienestar, este feriado “sorpresa” promete darle aire a miles de familias.

Relax- feriado FreePik.es

Quiénes tienen feriado el 20 de octubre 2025 El feriado del lunes 20 de octubre de 2025 no será nacional, pero sí alcanzará a algunas localidades de la provincia de Buenos Aires, donde rigen ordenanzas municipales y decretos provinciales que conmemoran aniversarios fundacionales.

Entre ellas, José C. Paz celebra su fundación con diversas actividades oficiales y comunitarias, lo que convierte la fecha en un día no laborable dentro del municipio. También Pirovano, en el partido de Bolívar, tendrá su propia jornada festiva: los comercios cerrarán sus puertas y las escuelas suspenderán las clases para dar lugar a los festejos locales.

Estos feriados, aunque de alcance limitado, tienen pleno reconocimiento dentro del territorio municipal, por lo que aplican tanto a trabajadores estatales como a empleados del sector privado, salvo acuerdo diferente con sus empleadores. En la práctica, muchos vecinos aprovechan para hacer escapadas cortas, participar de eventos locales o simplemente descansar. Feriados Calendario nacional de feriados 2025 El calendario oficial del Ministerio del Interior no incluye el 20 de octubre entre los feriados nacionales. Sin embargo, todavía quedan algunos días de descanso antes de que termine el año. Feriados inamovibles restantes Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables restantes Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del jueves 20 de noviembre)

Temas Feriados