Otro fin de semana largo en octubre 2025: el feriado que te dará un respiro antes que termine el mes

Con la llegada de octubre, el calendario nacional de feriados tuvo un fin de semana largo, algo que favoreció a muchos con un descanso bastante extenso. Pero no será el único que habrá este mes, ya que son varios quienes tendrán la oportunidad de aprovechar otro, aunque no pes ara todos.
En el contexto de que llegará a finales del mes, también abre la puerta para poder iniciar noviembre con las energías recargadas, debido a que caerá el viernes 24 de octubre.
Por qué es feriado el 24 de octubre de 2025
Cabe destacar que no entrará al calendario de feriados a nivel nacional, ya que este es a nivel local y afectará a tres partidos de la Provincia de Buenos Aires. Es que el viernes 24 de octubre, Ituzaingó, Ramallo y Suipacha celebrarán sus aniversarios fundaciones.
En este marco, no habrá actividades para los empleados del sector público y los trabajadores del Banco Provincia. Los que trabajen en el sector privado deberán aguardar las decisiones de sus empleadores, ya que hay actividades que podrían verse afectadas por los distintos festejos.
Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles de 2025
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
- Jueves 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2025
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)
